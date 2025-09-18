Калининградская область вошла в топ популярных направлений у самокатчиков

Калининградская область вошла в топ популярных направлений у самокатчиков
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Калининградская область вошла в топ-15 популярных туристических направлений среди любителей езды на самокатах. Доля поездок, совершённых туристами, составила 26% в общем объеме. Об этом сообщили аналитики кикшеринговой компании «МТС Юрент».

В области самым популярным городом для поездок на самокатах оказался Балтийск. Сюда приезжали райдеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Новосибирска, Екатеринбурга, Саратова, Казани, Владимира и Волгограда. При этом у подобных «туристических поездок» сохраняется транспортный сценарий — среднее время поездки пользователей-туристов в Калининграде и области составляет 16 минут (91% в общем объеме). При этом самокаты используются в качестве транспортного средства для перемещения между главными туристическими локациями. Самым популярным маршрутом стала велосипедная дорожка «От косы до косы». Самокатчики также часто исследовали набережные и остров Канта.

Чаще всего калининградцы предпочитали такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Абрау-Дюрсо, Казань и Южно-Сахалинск. Здесь транспортный сценарий также сохраняется — среднее время поездок на отдыхе не превышало 15 минут. Свой маршрут калининградцы предпочитали строить по туристическим локациям. Кроме того, популярными были поездки в ночное время суток (38% в общем объеме), когда самокаты выступали альтернативой общественному транспорту.

