«Это просто бардак, это надо исправлять»: как власти обсуждали судьбу самокатов

В минувший четверг в правительстве Калининградской области губернатор Алексей Беспрозванных провел совещание по повышению безопасности езды на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) — так мудрено называют самокаты. Этот способ передвижения становится не только очень популярным, но и приносит немало неприятностей. Представители бизнеса, правительства, мэрии и правоохранители обсудили, какие можно принять меры для снижения числа ДТП. За ходом дискуссии наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

«Я и на прямой линии говорил, что вижу рост числа происшествий с этим видом транспорта, да и жители мне не раз писали об этой проблеме, — объяснил суть встречи губернатор. — В текущем году у нас произошло 96 ДТП с участием СИМов, что на 57% больше, в сравнении с предыдущим годом. Из них в 65 случаях есть пострадавшие. У нас в регионе уже проделана в этом плане небольшая работа — введены ограничения по скорости до 20 км/ч, но сегодня я вижу, что этого недостаточно».

Потому, по его словам, есть несколько путей для разрешение проблемы. «Я попросил, чтобы на совещании присутствовали операторы (прокатных самокатов — прим. „Нового Калининграда“). Прежде всего, надо навести порядок в этом отношении — сам обращал внимание не раз, как, где и в каком состоянии находятся самокаты с точки зрения организации парковочных мест. Это просто бардак, и это надо исправлять. Второй момент касается ограничения скорости. Если понадобится, мы будем эту работу продолжать. Давайте прямо на этом совещании примем ряд решений по повышению безопасности наших жителей».

Это желание еще раз усилили статистикой. Так, замруководителя регионального Следственного управления Следственного комитета Евгений Козырецкий озвучил следующие цифры: «С начала текущего года по факту травмирования граждан в результате наезда электросамокатов в регионе возбуждено 8 уголовных дел, в четырех случаях пострадавшие — несовершеннолетние. Поэтому нужны комплексные меры. В ряде субъектов уже принимаются решения о полном запрете самокатов либо ограничении мест их использования со снижением максимального допустимой скорости передвижения».





Со своей стороны замруководителя регионального управления СК озвучил следующие предложения для Калининградской области: «Предлагаем рассмотреть вопрос о полном запрете самокатов на улицах города либо разрешить их использование в безопасных местах как для самих пользователей, так и окружающих. Это могут быть специально оборудованные площадки, парки, отдельные территории, например, частные поселки, велодорожки. При этом надо запретить использование СИМов на территории площадей, променадов, пешеходных зон, бульваров, в скверах и других местах массового скопления людей — одновременно со строгим регулированием мест парковки самокатов».

Кроме этого, в Следственном комитете предлагают вблизи школ, детсадов, больниц и прочих подобных мест ограничить скорость самокатов с сегодняшних 15 км/ч до 10 км/ч. А также ввести большие штрафы за разговор по телефону во время езды, за препятствование движению пешеходов, езду вдвоем и передвижение вне велодорожки, если та есть в наличии.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова озвучила статистику поездок по городу, и они впечатляют. «Если в 2023 году это было 1,1 млн, то на 15 августа этого года в Калининграде на самокатах совершенно более 2 млн поездок. Но это статика только по трем шеринговым компаниям, которые здесь работают», — предупредила она.

«Вот у вас на слайде самокаты так красиво стоят в ряд, а я это очень редко вижу в городе», — бросил реплику губернатор. «Мы с этим работаем, — ответила Дятлова. — С каждым оператором подписано соглашение, есть чаты, где мы с ними оперативно делимся информацией, штрафуем за нарушение правил. Только в этом году наложено почти 2000 штрафов, 1344 аккаунтов пользователя заблокированы за различные нарушения, в том числе правил парковки».

Елена Дятлова привела любопытные данные по ДТП: «Как и по всей области, мы видим рост происшествий. Но он объясняется не тем, что люди стали хуже водить, а просто увеличилось число поездок, а значит — и происшествий. Но если мы с вам посмотрим на статистику, то прокатные самокаты составляют всего одну треть от всех ДТП. А 2/3 — это личный транспорт либо неустановленная форма собственности. Основные причины наездов — езда вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах, неправильная парковка».

По словам главы администрации, в Калининграде сегодня не ставится вопрос о полном запрете движения самокатов, как это уже сделано в других городах. «Тем более там все не так неоднозначно, — пояснила Дятлова. — Прокуратура после проведения проверки нашла нарушения в решении полного запрета на самокаты в Благовещенске. Потому мы для себя решили — мы за жесткое регулирование. К примеру, нам прокуратура выдвинула требование ограничить скорость СИМов и запретить их парковку возле школ радиусом от 50 до 100 м. И мы в этом году в принудительном порядке вместе с операторами теперь не даем завершить сессию в этих радиусах. Кроме того, за счет операторов СИМ в Калининграде нанесено 200 зон парковок, и работа будет продолжена. Также мы в городе ввели зоны запрета, где самокаты не могут двигаться, и повсеместно ограничили скорость движения в городе до 20 км/час, а на определенных пешеходных зонах либо где есть скопление людей — до 15 км/час».

«Как это регулируется?» — поинтересовался губернатор. «Ограничение „вшито“ в программу СИМа, — пояснила глава администрации. — Вы физически не сможете развить больше скорость на прокатном самокате. Мы долго консультировались со специалистами, можем ли мы сделать ограничение до 10 или даже 5 км/ч. Но оказалось, что это невозможно — на такой маленькой скорости нельзя сохранить равновесие, и самокаты будут падать».

«А можно везде ограничить скорость до 15 км? — продолжал уточнять глава региона. «Это возможно, но только, если речь идет о самокатах прокатных. А как я уже говорила, 2/3 от общего числа ДТП создают частные СИМы. Мы не можем сегодня зайти в квартиру к владельцу частного самоката и сделать такого рода прошивки», — пояснила Дятлова.





Тем не менее власти Калининграда разработали ряд мер, направленных на повышение безопасности пешеходов на тротуарах: это совместные контрольные рейды с ГИББД, проработка возможности нанесения номерных знаков на СИМы, повышение культуры вождения, в том числе за счет социальной рекламы.

Повысить безопасность, по словам Дятловой, поможет и отдельная инфраструктура: «В 2021 году у нас было 43 км велодорожек, велополос с нанесенной разметкой, в прошлом — уже 104 км. Сегодня, когда мы заходим на реконструкцию, капитальный ремонт или новое строительство дороги, то первое, что делаем, — смотрим, где мы можем сделать обособленную велополосу. Прежде мы всегда их делали в зависимости от тротуара. А сегодня хочу публично поблагодарить ГИБДД за то, что нам согласовали возможность организации велополосы в границах дороги».

Как рассказала Елена Дятлова, в Калининграде проведут первый эксперимент на Ленинском проспекте. «Ширина проезжей части нам позволяет выделить зону для самокатов, — сказал она. — В 2026 году велополосы на проезжей части появятся и на ул. Фрунзе». Также в планах у мэрии на будущий год создание велополос на ул. Невского, Куйбышева, Сергеева, Пролетарской, Московском проспекте, Гвардейском проспекте. Где именно они появятся — на дороге или тротуаре, — будет зависть от параметров последних.

Часть названных улиц, к слову, входит в список мест, где чаще всего в Калининграде в прошлом и этом году случались ДТП с участием СИМов. Об этом рассказал глава управления ГИБДД по Калининградской области Роман Караваев. «Мы с 2019 г. фиксируем рост происшествий. С пострадавшими на август 25-го он составил 124% к аналогичному периоду прошлого года, — рассказал он. — Анализ ДТП за 2024 год и первое полугодие 25-го вывел нам следующие местах концентрации происшествий: это площадь Василевского, Горького, Ленинский проспект в районе эстакадного моста, Советский проспект, Киевская, Черняховского, Красная, Фрунзе, Нарвская, 9 Апреля. 52% ДТП произошло на тротуарах и пешеходных переходах, 26% — на нерегулированных переходах и перекрестках. Зафиксировано лишь одно ДТП на выделенной полосе».

Кроме того, управление ГИБДД выступило с инициативой внести в региональный КОАП статью об ответственности за нарушения требований при передвижении и размещении СИМов, а также установить на местном законодательном уровне требования к местах, где можно передвигаться на них.

Сегодня в Калининграде у трех кикшеринговых компаний в пользовании 5800 самокатов. Еще три года назад их было 1500. Операторы, по их словам, постоянно вносят новые правила. «Вместе с другими операторами мы активно отрисовываем парковки, а также не даем закрыть сессию, если СИМ припаркован вблизи школы и т.д., — рассказала Жанна Романова, представитель „Яндекс go“ (компания работает в Калининграде с февраля). — Пользователю набегают еще штрафные за использование. И если сейчас речь идет о суммах в 300–400 рублей, то в следующем году это уже будет 2000–5000 рублей, мы сейчас ждем от Яндекса решений к следующему сезону».

По ее словам, скауты компании постоянно ездят по городу, выявляя возможные нарушения. «Недавно, к примеру, мы остановили ребенка на нашем СИМе. Самокат изъяли, начали выяснять, через чей аккаунт ребенок получил транспорт. Дальше следует штраф или блокировка аккаунта. Мы сами заинтересованы, чтобы самокатами не пользовались несовершеннолетние. Сейчас специалисты Яндекса разрабатывают самокаты, которые не позволят на них вставать вдвоем. Это очень облегчит нам жизнь», — рассказала она.

Директор по взаимодействию с органами власти ООО «ВУШ» (г. Москва) Сергей Карлов добавил, что в их компании также «учат» самокаты определять тандем из пассажиров. Такие меры по ужесточению использования прокатных СИМов привели к тому, что только за четыре месяца этого года на площадках маркетплейсов россияне приобрели в личное пользование 180 тысяч самокатов. А всего в России ими владеют более 2 млн человек. И частный «флот» сегодня по стране вдвое превышает количество техники у всех операторов вместе взятых. В отличие от прокатных, они поголовно черного цвета, который труднее заметить на тротуаре, не имеют верификации, не облагаются штрафами, у них сегодня нет ограничений по скорости. По официальной статистике, из 23 смертельных случаев в России с участием СИМов 20 произошли с частными. «Мы несем огромные репутационные потери, — говорят операторы проката, — потому что, когда люди слышат про ДТП, то в первую очередь они представляют прокатные СИМы, раз они стоят на улице. А это не так».

Потому участники заседания уделили внимание и вопросу, как можно ограничить частные СИМы, которые, в отличие от прокатных, не прошиты никакими ограничительными программами. Елена Дятлова сообщила, что по федеральному законодательству на владельцев частных самокатов сегодня не распространяются правила обязательной регистрации и страхования ответственности, не требуются и права. «Операторы готовы на свои прокатные самокаты ставить номер для идентификации. Но это требование никогда не будет применено к частному флоту», — сказал она. «Значит, надо выходить с законодательной инициативой, — прервал губернатор. — Все должны быть в одинаковых условиях. А почему мы не можем ограничить скорость частных самокатов еще при продаже?».

По словам представителя «Яндекс go», технически это возможно сделать. «Если будет закон, то можно и скорость ограничить, и номера всем присвоить, и вообще решить очень многие вопросы, — сказала Жанна Романова. — СИМ, как и машина, является транспортным средством».

Сегодня на федеральном уровне уже прописано, что в жилых районах нельзя на самокатах двигаться со скоростью более 25 км/ч и т.д. «Но средств для фиксации превышения скорости частных СИМов сегодня нет», — сказал губернатор и поинтересовался у представителя минцифры, можно ли ввести ограничение скорости при продаже. «Это так называемые геозонирование, — пояснил начальник отдела информационной безопасности ведомства Олег Савицкий. — Если компании по продаже самокатов будут заинтересованы, то есть такой цифровый инструмент, который позволит ограничить скорость и в покупных СИМах». «Тогда прошу подготовить в течение двух недель план предложений для производителей, — дал поручение губернатор. — Собирайте продавцов самокатов, пообщайтесь с производителями. И проработайте техническое решение, как ограничить скорость сразу при продаже. А также возможность идентификации тех, кто на них ездит».

Еще один вопрос был задан главе управления ГИБДД Роману Караваеву: может ли управление на уровне региона регистрировать самокаты. «Если создать свою региональную систему регистрации, то все возможно», — ответил тот. «Значит, давайте создавать региональную систему, — дал новое поручение Беспрозванных. — Через две недели мы встретимся еще раз, прорабатывайте предложения с другим ведомствами. А компании-операторы прошу рассмотреть увеличение штрафов, особенно за использование самокатов детьми до 18 лет».

Текст: Ольга Саяпина. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»