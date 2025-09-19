Таможня: на границе с Литвой возможны затруднения при перемещении товаров

Таможня: на границе с Литвой возможны затруднения при перемещении товаров
Фото: Калининградская областная таможня
Калининградских перевозчиков предупредили о возможных затруднениях при перемещении товаров через МАПП Чернышевское. На 20 сентября литовской стороной запланированы «работы по управлению технической инфраструктурой». Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни со ссылкой на литовских коллег.

Предполагается, что работы пройдут с 8:00 до 20:00. В связи с этим не будут работать информационные системы, в том числе:

  • система обработки таможенных деклараций (MDAS);

  • интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);

  • национальная система контроля транзита (NTKS) и другие.

«Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать вышеприведённую информацию и предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост МАПП Чернышевское», — говорится в сообщении пресс-службы.

