Маслов: сохранять двухъярусный мост нужно было до строительства его дублёров
Работы по сохранению двухъярусного моста в Калининграде необходимо было провести до ввода в эксплуатацию его дублёров. Об этом в пятницу, 12 декабря, «Новому Калининграду» сообщил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. Маслов отметил, что ему неизвестно, как проходил запуск железнодорожного дублёра, и почему он продолжает работу. Он также предположил, что это «временные меры».

«Проект проходил Главгосэкспертизу. На определенном этапе у них его даже не приняли, потому что не был разработан раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, — пояснил Маслов. — А ОКН там очень много: начиная от Фридрихсбургских ворот и вплоть до парка Победы, так как там и подъездные пути, и коммуникации. Всё это было указано в нашей справке».

Далее Маслов добавил, что для приёмки указанный раздел всё-таки был сделан, и в нём указано, что самое сильное влияние строительство дублёров оказывает на двухъярусный мост.

«Главные меры, которые предусматриваются для обеспечения сохранности моста, — это разработка проекта по его сохранению и проведение историко-культурной и строительной экспертиз. А дальше должно проходить выполнение этих мер. Эти работы нужно было проводить до начала строительства. Разрешения на ввод в эксплуатацию должны быть выданы только после исполнения раздела. Других вариантов я не знаю, и я уверен, что их никто не даст. Но они только начали исполнять этот раздел. На мой взгляд, поздновато. Но хотя бы так. Никто не заинтересован останавливать строительство. Я тоже не сумасшедший, потому что мосты всем нужны. Но и про комплексные работы, которые прописаны в комплексной документации забывать нельзя», — заключил Маслов.

О заказе работ по сохранению двухъярусного моста стало известно летом этого года. РЖД заказали их компании «Столичное реставрационное бюро» за 9,1 млн рублей.

В свою очередь начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации города Константин Золошков ранее рассказал «Новому Калининграду», что на текущий момент никакие проектные решения в администрацию на рассмотрение не поступали. Он напомнил со ссылкой на абзац 2 пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», что демонтаж объектов культурного наследия или их частей запрещен.
