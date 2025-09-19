Мэрия: остановка на ул. Калязинской будет запрещена в октябре

В Калининграде на ул. Калязинской (от пересечения с ул. Ген-лейт. Озерова до дома № 8) 9 октября будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Запрет вводится для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности, пояснили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее «Новый Калининград» писал, что водители игнорируют платную муниципальную стоянку на Озерова, предпочитая парковаться вдоль дороги на ул. Калязинской, сужая её до размера одной полосы. Кроме того, на ней паркуются жители домов, которым не хватило места во дворах. С 1 сентября на парковках ввели бесплатное время. Оно устанавливается в выходные и праздничные дни, а также с 19:00 до 08:00.