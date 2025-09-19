Мэрия: остановка на ул. Калязинской будет запрещена в октябре

Все новости по теме: Город

В Калининграде на ул. Калязинской (от пересечения с ул. Ген-лейт. Озерова до дома № 8) 9 октября будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Запрет вводится для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности, пояснили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее «Новый Калининград» писал, что водители игнорируют платную муниципальную стоянку на Озерова, предпочитая парковаться вдоль дороги на ул. Калязинской, сужая её до размера одной полосы. Кроме того, на ней паркуются жители домов, которым не хватило места во дворах. С 1 сентября на парковках ввели бесплатное время. Оно устанавливается в выходные и праздничные дни, а также с 19:00 до 08:00.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter