Пустота: как изменилась ситуация на платных муниципальных парковках за год

В Калининграде чуть более года назад начали функционировать первые платные муниципальные парковки. Если в 2024 году их было пять, из которых большинство не пользовались спросом у автомобилистов, то теперь их стало в два раза больше. При этом глава администрации Елена Дятлова говорила, что подводить итоги их работы необходимо спустя время. «Новый Калининград» разбирался, как обстоят дела с платными муниципальными стоянками сейчас, и воплотились ли в жизнь планы мэрии о 70-процентной заполняемости.

История муниципальных парковок началась в конце 2022 года, когда было создано МКУ «Городская служба парковок». В апреле 2023 года глава городского управления цифровизации и муниципальных услуг Дмитрий Якубовский рассказывал, что за счет введения платных муниципальных парковок власти рассчитывают разгрузить центр города от машин и повысить скорость общественного транспорта. В апреле 2024 года глава администрации Елена Дятлова подписала постановление об открытии пяти платных муниципальных парковок, а с 15 мая они заработали официально.

Спроса нет: как обстоят дела на новых муниципальных парковках Калининграда

Оплатить парковку можно только безналичным способом: банковской картой через терминал, с помощью СБП в телеграм-боте KeyPark (предварительно нужно привязать к нему банковскую карту, а при въезде и выезде ввести четырехзначный пин-код, указанный на экране стойки), а также через мобильное приложение KeyPark. Оплата выезда осуществляется только тем способом, который был выбран при въезде. Первые 15 минут бесплатные.

Контракты на большинство парковок были заключены с ООО «Мосинжиниринг», которая известна тем, что ремонтировала улицу Красную, Театральную, Житомирскую, Чайковского, дорожки в Макс-Ашманн парке и многое другое. Парковка на ул. Гайдара-Горького, например, обошлась бюджету в 33 млн рублей, около ДС «Янтарный» — в 50 млн рублей (еще 7,8 млн стоил комплекс управления парковкой), у новой поликлиники на ул. Согласия — в 26,6 млн руб. Обустройство парковки на Черняховского (за зданием ГИБДД) стоило бюджету 38,8 млн руб. и т.д. и т.п.

Автомобилистам час стоянки на муниципальном паркинге на момент открытия (в 2024 году) обходился в 70 руб. В начале ноября прошлого года на парковках у поликлиник на Горького и Согласия были снижены цены на 20 рублей, а тарификация стала поминутной. Тогда же в мэрии отмечали, что право пересматривать время от времени ценовую политику было прописано в решении Горсовета. Кроме того, стало известно о планах городских властей добиться 70% средней заполняемости муниципальных паркингов.

В феврале 2025 года на парковках решили ввести бесплатное время (закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года). Оно устанавливается в выходные и праздничные дни, а также с 19:00 до 08:00. Бесплатный въезд на 20 минут будет предоставляться на парковочные места, которые организованы рядом со спортивными, образовательными, медицинскими объектам, культурными организациям, органами государственной власти и местного самоуправления, а также возле МФЦ.

Одной из самых популярных год назад оказалась парковка на пересечении ул. Пролетарской и Озёрного проезда, недалеко от отеля «Mercure» и Башни Врангеля. Как и годом ранее, она оказалась самой доходной. Как говорится в ответе мэрии на запрос «Нового Калининграда», по состоянию на 21 июля 2025 года на ней «было совершено 59,6 тыс. парковочных сессий на общую сумму 4,586 млн руб.»

В пятницу корреспондент «Нового Калининграда» насчитал на парковке, рассчитанной на 37 мест, в общей сложности 17 машин. Причины выбора этой локации у автомобилистов не изменились — близость к туристической части города и рынку. «Ждал жену с Центрального рынка. Парковался здесь первый раз — до этого заезжал на парковки ТЦ рядом», — рассказал один из автомобилистов, но добавил, что пользоваться этой стоянкой дальше не будет, поскольку «в ТЦ ближе и дешевле».

Парковка у башни Врангеля. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Год назад одновременно с этой парковкой открывались парковки на ул. Согласия, у ДС «Янтарный» и новой поликлиники на Сельме. Если первая была призвана облегчить поиск парковочных мест во время мероприятий во Дворце спорта как для отдыхающих, так и для жителей района, то вторая строилась к открытию медучреждения.

По словам местных жителей, до начала работы поликлиники на парковке редко можно было увидеть хотя бы одну машину. Позднее ситуация изменилась — на ней стали останавливаться «машин 7» (число парковочных мест — 55).

Со стоянкой у «Янтарного» ситуация оказалась проще — ровно ноль машин в дни, когда не планируются мероприятия во Дворце спорта, и максимальные занятые 59 мест во время концертов и спортивных мероприятий. При этом, как отмечают местные жители, водители вначале предпочитают поискать свободное место во дворах многоквартирных домов. Если таковых не оказывается, то автомобилисты отправляются на муниципальную парковку. Когда же и эта стоянка заполняется, то водители начинают парковаться у новой поликлиники.

Ранее глава администрации Елена Дятлова в качестве одной из причин, вызвавших отсутствие популярности парковок, назвала отсутствие культуры горожан: «Когда приезжаешь куда бы то ни было, нужно ставить машину не во дворы под чужие окна, а на данной парковке». Тогда же она отмечала, что парковка у поликлиники на Сельме не может работать на полную мощность. После её открытия горвласти напомнили о возможности бесплатной парковочной сессии.

Паркинг у ДС «Янтарный» заработал 899 тыс. руб. (13 540 сессий), а у поликлиники — 228,9 тыс. руб. (14,8 тыс. сессий).

Парковка на Горького-Гайдара. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Гораздо сложнее дела обстоят с парковкой возле детской поликлиники № 6 на пересечение Горького и Гайдара. Как и в медучреждении на Сельме, пациенты могут оставить здесь автомобиль бесплатно — для этого необходимо воспользоваться терминалом возле регистратуры, где есть возможность «скорректировать» парковочную сессию, или попросту «обнулить» её. Родители после посещения врачебного кабинета могут подойти к терминалу, получить QR-код для скидки и выехать с парковки без оплаты.

При этом схема оказалась не самой удобной для родителей. Как рассказала автомобилистка, подъехать к поликлинике можно только со стороны ул. Гайдара, во время последнего посещения поликлиники она вместе с дочерью уложилась в 15 минут и решила не пользоваться льготой. При этом на парковке было всего две машины. Год назад одна из мам также отметила, что это «сложно» и предпочла отказаться от бесплатного паркинга. Отметим, что эта парковка заработала меньше, чем остальные — за время её работы было совершено 3,7 тыс. сессий на сумму 50,78 тыс. руб.

В декабре горвласти планировали ввести абонементы на парковках на ул. Согласия и Гайдара. Речь шла о возможности оплачивать парковочные сессии с 19 до 9 часов, а также в выходные и праздничные дни не поминутно, а по абонементу. Его первоначальную стоимость предложили установить на уровне 1170 рублей с дальнейшим возможным пересмотром в зависимости от спроса. Однако позже эти разговоры угасли.

Парковка у Медового Моста. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Платная муниципальная парковка, отличающаяся от других по условиям, находится в Рыбной деревне у Медового моста. Эта стоянка рассчитана на два места и предназначена для туристических автобусов. За чуть более года работы она успела заработать 695 тыс. руб. за 2,5 тыс. сессий. Стоит упомянуть, что в прошлом году право паркинга в этом месте обходилось более, чем в два раза дороже, чем на остальных (150 «против» 70 руб.).

Спустя три месяца работы этих парковок администрация Калининграда выделила более 7 млн рублей на их ремонт и техническое обслуживание.

В течение года в областном центре должны заработать еще 12 парковок. Однако пока что открылись только пять: на ул. Черняховского, Юношеской, Озерова, а также две на ул. Железнодорожной.

Открывшийся в этом году паркинг вблизи УГИБДД на ул. Черняховского оказался на втором месте по доходности — 1,6 млн руб. за 40 тыс. сессий. Стоянка рассчитана на 60 мест, из которых в минувшую пятницу было заполнено всего 13.

«Когда стоянка была бесплатной, она заполнялась „под завязку“, особенно днем. Там даже стычки случались между водителями из-за неправильной парковки, когда кто-то „запирал“ несколько машин своей и уходил по делам на несколько часов. Теперь же ситуация совершенно иная: после введения платы на парковке автомобилей стало совсем мало. В выходные еще может быть до 20 машин, и то не всегда, а по будням практически „чисто поле“, — рассказала жительница дома напротив парковки. — Лично меня все устраивает: благодаря переменам у меня под окнами благоустроенная территория, нормальное освещение, выложенные плиткой пешеходные дорожки вместо непролазной грязи. И главное: почти никаких машин. Не знаю, как для городских властей, но для жильцов моего дома от данных перемен точно одни плюсы».

Парковка на ул. Черняховского. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

До появления шлагбаумов парковками на ул. Юношеской и Ген-лейт. Озерова ставили автомобили калининградцы, работающие рядом или проживающие в домах поблизости — стоянки пользовались спросом и были заполнены. Все изменилось с появлением терминалов.

На ул. Калязинской находится жилой дом, на территории которого, по словам местных жителей, находится не так много парковочных мест. Водители, которые не смогли найти место во дворе, парковались на бесплатной стоянке на Озерова. «Парковку на Озерова закрыли, и жителям перестало хватать парковочных мест. Часть машин перешла туда, часть машин ушла парковаться вдоль Калязинской, — рассказала местная жительница. — Улица тупиковая. Мы как жители можем выехать только по улице Калязинской. Сейчас, так как все заставлено — внутри двора, с этой стороны, с двух сторон стоят машины вдоль дома, — не могут проехать грузовые машины. В августе откроется банный комплекс — они сделали въезд таким образом, что со стороны нашего жилого дома заезжают, а с другой стороны выезжают. Это будет однозначно пробка, там же еще заправка идет».

Парковка на ул. Озерова. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Водители игнорируют платную стоянку на Озерова, предпочитая парковаться вдоль дороги на ул. Калязинской, сужая её до размера одной полосы. На паркинге на ул. Юношеской паркуются в среднем 5-7 машин в день. Это отражается на показателях доходности: парковка на ул. Юношеской на 32 места заработала 683, тыс. руб. (11,3 тыс. сессий), а на ул. Озерова (на 37 мест) — 236,36 тыс. руб. (4,3 тыс. сессий).

Одна из стоянок на ул. Железнодорожной (напротив Южного вокзала) принесла казне 968,489 тыс. руб. (31,3 тыс. парковочных сессий). Ранее она была бесплатной и пользовалась популярностью у автомобилистов. С переводом парковки в категорию «платной» количество машин также снизилось.

В областном центре планируется оборудовать ещё пять муниципальных платных парковок: рядом с горадминистрацией — слева от входа и за зданием мэрии. Ещё одна откроется рядом со Второй эстакадой, у домов № 95 и 97 на Московском проспекте.

На две парковки уже определён подрядчик, который не стал снижать заявленную изначально сумму контракта. Ему предстоит смонтировать оборудование у дома № 6 на улице Октябрьской. Кроме того, платную парковку запланировали рядом с Детской областной больницей на улице Дмитрия Донского. Создание этих стоянок обойдётся в 0,9 и 0,94 млн рублей соответственно.

Парковка на ул. Юношеской. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Стоит напомнить, что за счет введения платных муниципальных парковок власти рассчитывают разгрузить центр города от машин и повысить скорость общественного транспорта. При этом, например, на ул. Калязинской и в микрорайоне Сельма они наоборот привели к тому, что автомобилисты стали оставлять машины во дворах. Доходность парковок на фоне вложений в их обустройство тоже оставляет желать лучшего. Так что ждем 1 сентября, когда, наконец, оборудованным за народные деньги добром разрешат пользоваться народу.

Текст: Виктория Никонорова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»