Жители сомневаются в существовании общественного совета нацпарка «Виштынецкий»
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Жители Нестеровского района, посёлки которых находятся на территории недавно образованного нацпарка «Виштынецкий» и примыкающих к нему, засомневались в существовании общественного совета при нацпарке. О том, что этот совет сформирован и работает, сообщил «Новому Калининграду» директор нацпарка Анатолий Калина в четверг, 18 сентября.

После этого жители двух посёлков Нестеровского района попросили через журналистов «Нового Калининграда» пояснить, кто именно входит в этот совет. На этот запрос появился оперативный ответ от пресс-службы нацпарка.

«Общественный совет — это дело самих жителей, — пояснили в пресс-службе. — Нацпарк всё зависящее от него сделал — разработал положение об общественном совете и передал его жителям. Более того, было обсуждение, вносились правки. Теперь люди должны встретиться и определиться, кто в этот совет войдет, и как он будет работать».

Жительница посёлка Токаревка Юлия Бардун на это пояснила, что в феврале 2025 года после встречи губернатора Алексея Беспрозванных с жителями Нестеровского района около десятка граждан были приглашены на встречу с сотрудниками нацпарка в посёлок Пугачёво, где присутствовал директор Анатолий Калина, его заместитель Андрей Литвиненко и ряд других сотрудников.

Встречу Бардун назвала информативной и полезной, и именно там зашла речь о проекте положения общественного совета.

«Проект положения нам показали в печатном виде, а потом участникам встречи прислали в электронном виде. Кто хотел, в письменном виде изложил свои предложения по корректировке положения. Я тоже это сделала. Нужно сказать, что на встрече руководство парка озвучило свою открытость к решению разных вопросов. И я как минимум три раза потом обращалась с разного рода вопросами, по которым мне оперативно помогли. Однако о том, было ли принято в итоге положение об общественном совете, в каком виде, и был ли создан этот совет фактически, я не знаю. Информации о совете, его членах, полномочиях и т.д. на сайте парка и в его соцсетях не видела», — сообщила Бардун.

Жительница отметила, что вопрос создания общественного совета поднимался и на встрече руководства парка с жителями поселка Краснолесье в начале сентября, однако её там не было и судьба совета после этой встречи ей неизвестна.

