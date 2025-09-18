Калина: по нацпарку «Виштынецкому» мы вступим в права до конца года

Национальному парку «Виштынецкому» всё ещё не оформили регистрацию положения, из-за чего он пока не может ввести контрольно-пропускной режим. На текущий момент регистрация уже около пяти месяцев проходит в Минюсте РФ, о чём «Новому Калининграду» сообщил директор нацпарка «Куршская коса» (к его ведомству относится и «Виштынецкий») Анатолий Калина.
«Границы у „Виштынецкого“ парка уже есть. Сейчас идёт регистрация положения о парке Виштынецком в Минюсте РФ. Точные сроки регистрации никто назвать сейчас не сможет, но мы планируем, что у нацпарка появится своё положение, и мы вступим в полные права на этой территории», — уточнил он.
Сейчас, как сообщил Калина, на территории нацпарка идёт установка информационных щитов и стендов, шлагбаумов.
«Мы также открыли сайт и ведём профилактическую работу с местным населением, создали общественный совет, чтобы регулировать вопросы, которые постоянно возникают у жителей. Дело в том, что на территории находятся поселения, и мы не должны ущемлять права местного населения», — добавил он.
Перекрывать дороги шлагбаумами руководство нацпарка, по словам Калины, не планирует.
«У парка будет зонирование. Люди, которые будут приезжать не в посёлки, а на территорию национального парка, должны будут оплачивать входной билет, после чего гулять по экологическим тропам и собирать грибы. Добро пожаловать, приезжайте», — заключил он.Национальный парк «Виштынецкий» был утверждён постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина 1 апреля 2024 года. Его официально возглавил руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина. В 2025 году в нацпарке должна была заработать электронная пропускная система. Ранее в пресс-службе сообщали, что посещение национального парка «Виштынецкий» может стать платным, и плата составит «максимум 300 рублей».