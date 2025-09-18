Калина: по нацпарку «Виштынецкому» мы вступим в права до конца года

Калина: по нацпарку «Виштынецкому» мы вступим в права до конца года
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Национальному парку «Виштынецкому» всё ещё не оформили регистрацию положения, из-за чего он пока не может ввести контрольно-пропускной режим. На текущий момент регистрация уже около пяти месяцев проходит в Минюсте РФ, о чём «Новому Калининграду» сообщил директор нацпарка «Куршская коса» (к его ведомству относится и «Виштынецкий») Анатолий Калина.

«Границы у „Виштынецкого“ парка уже есть. Сейчас идёт регистрация положения о парке Виштынецком в Минюсте РФ. Точные сроки регистрации никто назвать сейчас не сможет, но мы планируем, что у нацпарка появится своё положение, и мы вступим в полные права на этой территории», — уточнил он.

Сейчас, как сообщил Калина, на территории нацпарка идёт установка информационных щитов и стендов, шлагбаумов.

«Мы также открыли сайт и ведём профилактическую работу с местным населением, создали общественный совет, чтобы регулировать вопросы, которые постоянно возникают у жителей. Дело в том, что на территории находятся поселения, и мы не должны ущемлять права местного населения», — добавил он.

Перекрывать дороги шлагбаумами руководство нацпарка, по словам Калины, не планирует.

«У парка будет зонирование. Люди, которые будут приезжать не в посёлки, а на территорию национального парка, должны будут оплачивать входной билет, после чего гулять по экологическим тропам и собирать грибы. Добро пожаловать, приезжайте», — заключил он.

Национальный парк «Виштынецкий» был утверждён постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина 1 апреля 2024 года. Его официально возглавил руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина. В 2025 году в нацпарке должна была заработать электронная пропускная система. Ранее в пресс-службе сообщали, что посещение национального парка «Виштынецкий» может стать платным, и плата составит «максимум 300 рублей».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter