На территории замка Рудау обнаружили подвалы времён Тевтонского ордена (фото)

На территории замка Рудау обнаружили подвалы времён Тевтонского ордена (фото)
Фото предоставлено Михаилом Шевердяевым
Все новости по теме: Состояние кирх и замков, переданных РПЦ

На территории замка Рудау в посёлке Мельниково Зеленоградского округа обнаружены старинные подвалы. О находке, которую сделали на месте старинной школы, сообщил официальный телеграм-канал замка.

«В Рудау была самая большая и старая школа округа. В советское время в здании разместилась столовая. После распада СССР столовая некоторое время продолжила работу, в здании открылась пекарня. Дом сгорел полностью в 2004 году. Сегодня небольшая его часть используется как жилой фонд», — рассказывает паблик краткую историю объекта.

Собственники кирхи заинтересовались объектом, так как, согласно планам замка Рудау, составленным в XIX веке, школа была построена на северо-западном углу замкового форбурга.

«Доступа в подвалы не было, так как в них завалилась сгоревшая пекарня, — рассказал „Новому Калининграду“ один из собственников здания Михаил Шевердяев. — Там после пожара успело несколько деревьев вырасти. Мы полтора года пытались его выкупить у двух собственников. Наконец, выкупили и начали расчищать (сейчас уже полностью расчистили). Там бетонные полы. Их нам ещё предстоит вскрывать, чтобы понять, что под ними. Надо будет старые полы найти. В будущем планируем использовать это место под музейное пространство».

В планах собственников перестроить и здание, которое находится над подвалом. Однако проект пока заказать не успели.

Также Шевердяев заметил, что подвал после расчистки был обследован им вместе с археологом Леонидом Ефремовым. Эксперт, по его словам, сделал предположение, что подземелья могли быть построены еще в XIV веке.

«Кладка там точно такая же, как на самых старых орденских сооружениях, которые можно увидеть у нас в области, — продолжил он. — Утверждать мы, конечно, не можем. Пока рассматриваем как гипотезу».

Напомним, что территория парка кирхи Рудау в Мельниково открыта для посещения в тестовом режиме с 22 сентября.

По данным портала prussia39, первая кирха в Рудау впервые упоминалась в документах в 1354 году. В конце XVI века в результате перестройки флигеля замка Рудау была построена вторая кирха.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter