На территории замка Рудау обнаружили подвалы времён Тевтонского ордена (фото)

На территории замка Рудау в посёлке Мельниково Зеленоградского округа обнаружены старинные подвалы. О находке, которую сделали на месте старинной школы, сообщил официальный телеграм-канал замка.

«В Рудау была самая большая и старая школа округа. В советское время в здании разместилась столовая. После распада СССР столовая некоторое время продолжила работу, в здании открылась пекарня. Дом сгорел полностью в 2004 году. Сегодня небольшая его часть используется как жилой фонд», — рассказывает паблик краткую историю объекта.

Собственники кирхи заинтересовались объектом, так как, согласно планам замка Рудау, составленным в XIX веке, школа была построена на северо-западном углу замкового форбурга.

«Доступа в подвалы не было, так как в них завалилась сгоревшая пекарня, — рассказал „Новому Калининграду“ один из собственников здания Михаил Шевердяев. — Там после пожара успело несколько деревьев вырасти. Мы полтора года пытались его выкупить у двух собственников. Наконец, выкупили и начали расчищать (сейчас уже полностью расчистили). Там бетонные полы. Их нам ещё предстоит вскрывать, чтобы понять, что под ними. Надо будет старые полы найти. В будущем планируем использовать это место под музейное пространство».

В планах собственников перестроить и здание, которое находится над подвалом. Однако проект пока заказать не успели.

Также Шевердяев заметил, что подвал после расчистки был обследован им вместе с археологом Леонидом Ефремовым. Эксперт, по его словам, сделал предположение, что подземелья могли быть построены еще в XIV веке.

«Кладка там точно такая же, как на самых старых орденских сооружениях, которые можно увидеть у нас в области, — продолжил он. — Утверждать мы, конечно, не можем. Пока рассматриваем как гипотезу».

Напомним, что территория парка кирхи Рудау в Мельниково открыта для посещения в тестовом режиме с 22 сентября.