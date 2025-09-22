Проект «Славский ключ» прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект благоустройства городского парка имени Юрия Гагарина в Славске. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь идёт о проекте «Славский ключ». Парк планируют обустроить на ул. Советской, 2. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовило ООО «Горландшафт» (Санкт-Петербург). Указанный застройщик — администрация Славского муниципального округа. Положительное заключение получено 19 сентября. Форма экспертизы — государственная.

Проект «Славский ключ» вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он предусматривает «создание современного паркового комплекса, имеющего в своём составе многочисленные функциональные зоны». Речь о входной группе, парковке, сцене, спортивной и детской зонах, территории под луна-парк, ярмарке, зонах арт-объектов, инфостендов, лесо- и эко-парка. Основная идея проекта — преобразовать пространство парка для экологичного отдыха и развлечений.

Площадь городской территории, которую затрагивает проектирование, — порядка 5,4 га. Общая стоимость проекта — 165 млн рублей. По 72 млн планировали привлечь из федерального и областного бюджетов, 7 млн — из местной казны, ещё 14 — из внебюджетных источников. Они должны профинансировать установку нестационарных торговых объектов и сезонный декор. Завершить работы планировали к концу 2025 года.

На данный момент парк, по мнению авторов проекта, представляет собой «неухоженную зелёную зону без внятного функционального наполнения».

