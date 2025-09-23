В нацпарке «Куршская коса» рассказали, как «ловить песок силами природы»

В нацпарке «Куршская коса», отвечая на запрос «Нового Калининграда», рассказали, в разработке каких инструментов по защите береговой линии Куршской косы принимал участие возглавляющий национальный парк Анатолий Калина. Ранее на конференции «ЭкоБерег-2025» эксперт в области нейроархитектуры Никита Отришко сообщил, что Калина «является соавтором патента, который ориентирован на то, чтобы силами природы ловить песок».

Таких патентов, как уточнили в пресс-службе нацпарка, оказалось два. Оба зарегистрированы в январе 2020 года и представляют собой модели сооружений, способствующих предотвращению размывания береговой линии.

Судя по описанию, первая конструкция «имеет форму параллелепипеда, на верхней и нижней сторонах которого, относительно центральной оси, слева и справа выполнены выемки в виде прямоугольников».

«По центру каждой выемки выполнено отверстие, а по боковым противоположным сторонам блока расположены крепежные соединения, выполненные в виде анкеров. Блок может быть выполнен из бетона или железобетона», — говорится в описательной части патента.

Второе гидротехническое сооружение, в разработке которого принимал участие Анатолий Калина, необходимо строить на размываемых грунтах в условиях открытого побережья.

«[Оно] предназначено для предотвращения размыва волнами береговой линии или создания защитных бун для расширения береговой линии», — сказано в его описании.

«В защите берега нет универсального „лекарства“ для всего побережья, — сообщил Калина „Новому Калининграду“. — Да, патенты есть. Но это не значит, что они оптимальны во всех ситуациях. Вопрос берегозащиты должен решаться комплексно и научно обоснованно. Применение тех или иных методов берегозащиты и береговосстановления, в том числе с применением инженерных сооружений различного типа, определяется, исходя из условий конкретного участка берега, на основании научных изысканий, подтверждающих эффективность выбора».

В четверг, 18 сентября, директор Атлантического отделения Института океанологии им. Ширшова РАН, кандидат геолого-минералогических наук Вадим Сивков, заявил на XIV Международном архитектурном фестивале «ЭкоБерег», что для остановки разрушения Куршской косы властям региона необходимо поставлять на калининградское побережье песок, который вымывают течения в направлении Литвы.