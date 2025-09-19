Эксперт предложил ловить песок, который уносит с калининградских пляжей в Литву

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Для того, чтобы остановить разрушение Куршской косы, властям региона необходимо поставлять на калининградское побережье песок, который вымывают течения в направлении Литвы. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил на XIV Международном архитектурном фестивале «ЭкоБерег» директор Атлантического отделения Института океанологии им. Ширшова РАН, кандидат геолого-минералогических наук Вадим Сивков.

«Искать дополнительный песок где-то надо, — заметил учёный. — В море, например. Кстати, в „литовском“ море много песка. Наш песок, который переносит течениями в сторону Куршской косы, бесплатно и в огромных количествах поставляется в не очень дружественную НАТОвскую республику Литва».

Модерировавший сессию эксперт в области нейроархитектуры Никита Отришко в продолжение этой темы сообщил, что директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина «является соавтором одного патента, который ориентирован на то, чтобы силами природы ловить песок».

«Это будет альтернативный способ берегоукрепления», — добавил Отришко.

Во время того же выступления Сивков рассказал о конфликте защиты берегов Самбийского полуострова и сохранения Куршской косы.

«Чем лучше мы защитим это побережье, которое является источником питания песком Куршской косы, тем больше будет деградация Куршской косы», — пояснил эксперт.

