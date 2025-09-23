Калининградские жирафы не могут переночевать в вольере из-за затянутой стройки (фото)

В Калининградском зоопарке жирафы Мэру и Табо вынуждены ночевать на улице из-за затянувшейся реконструкции их вольера. О том, что подрядчики стали работать по ночам, а животные заглядывают к ним с ревизией и немым вопросом «ну когда же я вернусь домой», написала в своём телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова.

«Пришлось сегодня конкретно нажать на строителей. Если дни ещё по-летнему тёплые, то ночная температура уже беспокоит, — написала Соколова. — Сегодня заливаем бетон в ночи. Завтра-послезавтра надеемся, что Мэру и Табо, наконец, смогут переночевать у себя дома».

Поиск подрядчика на реконструкцию жирафника зоопарк начал ещё в мае 2024 года. Начальная цена контракта была на уровне 14,112 млн рублей.

Вольер представляет собой одноэтажное здание с отделами для всесезонного содержания жирафов и подсобными помещениями. В нём планировалось модернизировать системы отопления, вентиляции, кондиционирования, канализации и водоотведения.

В конце июля этого года Светлана Соколова сообщила, что работы по реконструкции подрядчик может проводить только с мая по сентябрь, когда тропические животные гуляют на улице.

«Мы сделали в 2022 году вентиляцию, в 2023 году мы восстановили канализацию и ремонтировали полы у слонихи, а в этом году мы восстанавливаем канализацию и делаем полы у жирафов, а также ставим новые перегородки. Косметику будем наводить только в следующем году», — поясняла она.