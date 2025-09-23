Власти: в Калининграде продолжает снижаться число школьников

В Калининграде продолжает снижаться число воспитанников детских садов и учащихся школ. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского совета депутатов.

О готовности образовательных учреждений к новому учебному году рассказал председатель комитета по социальной политике горадминистрации Алексей Силанов. По его словам, с 1 сентября 2025 года в 44 школах обучаются 69 257 ребят, что «несколько ниже уровня прошлого года». В первые классы пошло на 250 учащихся меньше, чем в сентябре 2024 года — 6237 человек.

«Сохраняется тенденция снижения численности воспитанников детских садов. В период основного комплектования детских дошкольных учреждений зачислено 4396 детей. Численность воспитанников детских садов по состоянию на первое сентября составляла 24 531 ребенок», — отметил Силанов.

Больше всего первоклассников приняла в новом учебном году гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина. Там сформировали 19 первых классов. в том числе с использованием литер «Ю» и «Я».