Власти: в Калининграде продолжает снижаться число школьников

Все новости по теме: Образование

В Калининграде продолжает снижаться число воспитанников детских садов и учащихся школ. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского совета депутатов.

О готовности образовательных учреждений к новому учебному году рассказал председатель комитета по социальной политике горадминистрации Алексей Силанов. По его словам, с 1 сентября 2025 года в 44 школах обучаются 69 257 ребят, что «несколько ниже уровня прошлого года». В первые классы пошло на 250 учащихся меньше, чем в сентябре 2024 года — 6237 человек.

«Сохраняется тенденция снижения численности воспитанников детских садов. В период основного комплектования детских дошкольных учреждений зачислено 4396 детей. Численность воспитанников детских садов по состоянию на первое сентября составляла 24 531 ребенок», — отметил Силанов.

Больше всего первоклассников приняла в новом учебном году гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина. Там сформировали 19 первых классов. в том числе с использованием литер «Ю» и «Я».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter