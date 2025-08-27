«Есть классы «Ю» и «Я»: в мэрии назвали школы с наибольшим числом первоклашек

«Есть классы «Ю» и «Я»: в мэрии назвали школы с наибольшим числом первоклашек
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Образование

В мэрии Калининграда назвали школы, в которых предварительно укомплектовано наибольшее число первых классов. Эти цифры, как пояснили в пресс-службе горадминистрации, пока не окончательные, так как у калининградцев ещё есть время подать заявление до 5 сентября на свободное место в любую школу. При этом власти отмечают, что в период приема заявлений от граждан, проживающих на закрепленной за общеобразовательными учреждениями территории, все первоклассники зачислены в школы по месту жительства.

«Самое большое количество первых классов в МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина — 19. Есть тут классы „А“, „Б“, „В“, „Г“ и даже „Ю“ и „Я“. В числе лидеров по первым классам также МАОУ СОШ № 58 (15 классов), МАОУ СОШ № 56 и МАОУ СОШ № 57 (по 12 классов)», — рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе, уточнив, что обозначение классов литерами определяется школами не по количеству классов (например, в гимназии 40 не используются такие буквы алфавита, как «Ш», «Щ» и другие, а используются «Ю» и «Я»).

В администрации уверяют, что все дети, проживающие на территории Калининграда, будут обеспечены местами в общеобразовательных учреждениях.

«С 1 сентября свои двери для первоклассников откроют 43 муниципальных общеобразовательных учреждения. Всего первоклассников ожидается порядка 6400 человек», — добавили в мэрии.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter