«Есть классы «Ю» и «Я»: в мэрии назвали школы с наибольшим числом первоклашек

В мэрии Калининграда назвали школы, в которых предварительно укомплектовано наибольшее число первых классов. Эти цифры, как пояснили в пресс-службе горадминистрации, пока не окончательные, так как у калининградцев ещё есть время подать заявление до 5 сентября на свободное место в любую школу. При этом власти отмечают, что в период приема заявлений от граждан, проживающих на закрепленной за общеобразовательными учреждениями территории, все первоклассники зачислены в школы по месту жительства.

«Самое большое количество первых классов в МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина — 19. Есть тут классы „А“, „Б“, „В“, „Г“ и даже „Ю“ и „Я“. В числе лидеров по первым классам также МАОУ СОШ № 58 (15 классов), МАОУ СОШ № 56 и МАОУ СОШ № 57 (по 12 классов)», — рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе, уточнив, что обозначение классов литерами определяется школами не по количеству классов (например, в гимназии 40 не используются такие буквы алфавита, как «Ш», «Щ» и другие, а используются «Ю» и «Я»).

В администрации уверяют, что все дети, проживающие на территории Калининграда, будут обеспечены местами в общеобразовательных учреждениях.

«С 1 сентября свои двери для первоклассников откроют 43 муниципальных общеобразовательных учреждения. Всего первоклассников ожидается порядка 6400 человек», — добавили в мэрии.