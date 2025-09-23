Горвласти предупреждают о временном перекрытии движения на участке ул. Емельянова

В Калининграде в октябре на несколько дней перекроют сквозное движение по части ул. Емельянова. Ограничения связаны с ремонтными работами. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«В связи с прокладкой ливневой канализации с 3 по 6 октября будет закрыто движение транспорта на улице Емельянова в районе домов 84а-88а. Общественный транспорт пойдёт в объезд по Энергетиков. Заранее просим прощения за временные неудобства и просим планировать в эти дни свои маршруты с учётом данной информации», — сообщили в мэрии.

Уточнить схемы движения общественного транспорта на период перекрытия можно здесь.