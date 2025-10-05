В Калининграде досрочно возобновляется сквозное движение по ул. Емельянова

В Калининграде после окончания ремонтных работ на ливневой канализации возобновляется сквозное движение по улице Подполковника Емельянова. Как сообщает паблик МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок», после снятия ограничений автобусы большого класса маршрутов № 34 и № 44, а также автобусы малого класса маршрутов № 64 и № 92 продолжили движение согласно стандартным схемам.

О том, что движение по части ул. Емельянова перекрывается, в мэрии Калининграда сообщили 2 октября. В администрации уточняли, что прокладкой ливневой канализации в районе домов 84а-88а коммунальщики будут заниматься с 3 по 6 октября.