Власти рассказали об ожидаемом эффекте выделенных полос в Калининграде

Внедрение выделенных полос для общественного транспорта на трёх участках Ленинского проспекта от Южного вокзала до Площади Победы позволит пассажиру, регулярно пользующемуся автобусами, сэкономить порядка 9,5 часов личного времени в год. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Калининграда.

О мерах по оптимизации транспортного движения на территории областного центра в части создания выделенных полос для общественного транспорта рассказал председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков. Он напомнил, что выделенные полосы уже есть на Тополиной аллее, участке улично-дорожной сети около Южного вокзала, частично — на улице Железнодорожной, что позволяет сократить время в пути на указанных отрезках дороги на 40%.

Недавно соответствующая разметка была нанесена и участке Ленинского проспекта от гостиницы «Калининград» до площади Победы. Здесь подводить итоги, по словам Шлыкова, пока рано, т. к. новая схема движения действует менее месяца, однако уже фиксируется сокращение времени в пути и увеличение скорости транспортного сообщения.

В 2026 году создание выделенных полос на Ленинском проспекте и не только планируют продолжить. «Если всё будет хорошо у нас получаться, мы также сделаем ещё на трех объектах выделенные полосы, тем самым двигаясь к нашей стратегии. Стратегия наша следующая — в рамках управления мобильностью даём большой приоритет пешеходам, нашим маломобильным группам населения, общественному транспорту, и в этой связи частный транспорт, да, в каких-то местах будет зажат», — отметил докладчик.

Он также рассказал об ожидаемом эффекте: «Для человека, который пользуется регулярно общественным транспортом, после реализации всех трёх этапов, о которых я рассказал, это Ленинский проспект в целом с Тополиной аллеей, наш пассажир получит примерно девять с половиной часов экономии на личное время — больше, чем рабочий день. Перевозчики получат, если говорить формальным языком, целый день экономии топлива». Кроме того, ожидается снижение числа дорожно-транспортных происшествий и выбросов в атмосферу.

По Ленинскому проспекту проходят 58 муниципальных и межмуниципальных маршрутов с участием 420 единиц техники.

Выделенная полоса на Тополиной аллее появилась в сентябре 2023 года. Тогда власти сообщали, что тиражировать опыт они будут только в случае, если эффект от нововведения окажется положительным. О планах обустроить «выделенки» на части Ленинского проспекта и ул. Черняховского стало известно в 2023 году.