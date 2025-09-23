СК: передано в суд дело гендиректора фирмы, «недоплатившего» налогов на 75 млн

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора компании, торговавшей автозапчастями, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверок, проведенных УЭБ и ПК областного УМВД и региональным управлением ФНС.

По версии следствия, с января 2018 по март 2021 года, обвиняемый умышленно создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на общую сумму 75,3 млн рублей.

В целях обеспечения исполнения приговора следствием наложен арест на 10 транспортных средств фирмы, 1 транспортное средство и 8 объектов недвижимости, принадлежащих непосредственно обвиняемому, на общую сумму свыше 83 млн рублей.

В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.