В Калининграде шесть участников ОПГ получили сроки за контрабанду янтаря на 2,9 млн

Все новости по теме: Контрабанда

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора шести жителям Калининградской области. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных областным управлением ФСБ.

Следствием и судом установлено, шестеро жителей региона создали ОПГ для незаконного перемещения янтаря через госграницу РФ в Литву. Подельники разработали схемы по погрузке, укрытию и перемещению янтаря-сырца через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

5 сентября 2023 года фигуранты поместили в кузов грузового автомобиля, перевозившего в Литовскую Республику гранулированное соевое сырье и ранее прошедшего процедуру таможенного контроля, янтарь общим весом порядка 286 кг и стоимостью более 2,9 млн рублей. Управлял автомобилем один из участников преступной группы. 8 сентября на территории МАПП «Чернышевское» в Нестеровском районе автомобиль был задержан сотрудниками УФСБ в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Приговором Ленинградского районного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 1 месяца до 7 лет 6 месяцев, отбывать которое им предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter