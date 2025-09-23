В Калининграде шесть участников ОПГ получили сроки за контрабанду янтаря на 2,9 млн

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора шести жителям Калининградской области. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных областным управлением ФСБ.

Следствием и судом установлено, шестеро жителей региона создали ОПГ для незаконного перемещения янтаря через госграницу РФ в Литву. Подельники разработали схемы по погрузке, укрытию и перемещению янтаря-сырца через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

5 сентября 2023 года фигуранты поместили в кузов грузового автомобиля, перевозившего в Литовскую Республику гранулированное соевое сырье и ранее прошедшего процедуру таможенного контроля, янтарь общим весом порядка 286 кг и стоимостью более 2,9 млн рублей. Управлял автомобилем один из участников преступной группы. 8 сентября на территории МАПП «Чернышевское» в Нестеровском районе автомобиль был задержан сотрудниками УФСБ в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Приговором Ленинградского районного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 1 месяца до 7 лет 6 месяцев, отбывать которое им предстоит в исправительной колонии строгого режима.