Погода в Калининградской области 24 сентября

В среду, 24 сентября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +15°С, ночью столбик термометра опустится до +5°С. Скорость ветра составит от 1 до 4 м/с, с порывами до 8 м/с, направление — север. Атмосферное давление выше нормы — 772 мм рт. ст. Относительная влажность 63%. Температура воды: 14°. Продолжительность светового дня — 12 часов и 6 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +14°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +8°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается малооблачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +6°С, днём потеплеет до +14,4°С, вечером похолодает до +9,5°С. Влажность — до 83%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха днём +14...+17°C. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м. В период с 24 по 27 сентября в ночные и утренние часы ожидаются заморозки от 0 до — 2°С.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», ​днём в регионе до +14...+15℃, малооблачно, местами возможны кратковременные осадки в виде дождя или ледяной крупы (преимущественно утром и в первой половине дня, вечером вероятность ливневых осадков вновь повысится у побережья). Ветер северо-западного/северного направления: ночью, утром и вечером — слабый (2-5 м/с), днём — умеренный (4-9 м/с), порывистый (на побережье порывистый в течение всех суток). Атмосферное давление будет повышаться с 771 до 772 мм рт. ст.