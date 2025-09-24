В Калининграде увеличили стипендию для одарённых детей

В новом учебном году в Калининграде увеличили число стипендий для одарённых детей, а также их размер. Соответствующее решение было принято на заседании городского совета депутатов в среду, 24 сентября.

Число стипендий за особые достижения в сфере образования увеличили до 70. По 2000 рублей смогут получать учащиеся 1-11 классов общеобразовательных школ, муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы, воспитанники муниципальных учреждений дополнительного образования — за высокие показатели в учёбе, творческой и спортивной деятельности. Размер стипендии для одарённых и социально активных студентов и курсантов организаций высшего профессионального образования — 2500 рублей.

О том, что стипендию для одарённых детей хотят распространить на младших школьников, стало известно в июне 2025 года. Ранее стипендиатами могли стать только 9-11-классники. Всего назначалось 56 стипендий.