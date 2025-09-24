ГД в первом чтении приняла проект об установлении Дня штурма и взятия Кёнигсберга

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает установление в России новой памятной даты 9 Апреля — Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Об этом сообщает ТАСС.

Документ на рассмотрение палаты парламента внесла группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как отмечается в пояснительной записке, для современной России Калининград представляет собой не только форпост на западе страны, но и важный экономический центр. «Регион обеспечивает присутствие России в Балтийском море, где базируется Балтийский флот. Таким образом, область остается стратегическим плацдармом, усиливающим позиции России в Европе», — указано в сопроводительных материалах.

По словам авторов инициативы, принятие законопроекта будет способствовать сохранению исторической памяти, укреплению национального единства и преодолению исторической оторванности Калининградской области от основной территории страны. «Введение новой памятной даты подчеркнет важность роли региона в отечественной истории, а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и формированию уважения к подвигу советских солдат», — подчеркнули сенаторы.

«Его [Дня штурма и взятия Кёнигсберга] увековечение на федеральном уровне — важное решение для каждого калининградца, ещё одно свидетельство признания роли и места нашего города в истории России», — прокомментировал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.