Госдума официально утвердила День штурма и взятия Кёнигсберга 9 апреля

Госдума приняла закон о введении новой памятной даты — Дня героического штурма и взятия Кёнигсберга. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, изменения внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Теперь 9 апреля будет отмечаться как день, когда в 1945 году советские войска взяли Кёнигсберг — один из ключевых эпизодов Восточно-Прусской операции и завершающего этапа Великой Отечественной войны.

Инициативу внесли депутаты Госдумы и сенаторы. Авторы подчеркивали, что закон направлен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание, а также поможет преодолеть «историческую оторванность Калининградской области от остальной России».