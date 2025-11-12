Госдума официально утвердила День штурма и взятия Кёнигсберга 9 апреля

Все новости по теме: Память
Госдума официально утвердила День штурма и взятия Кёнигсберга 9 апреля

Госдума приняла закон о введении новой памятной даты — Дня героического штурма и взятия Кёнигсберга. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, изменения внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Теперь 9 апреля будет отмечаться как день, когда в 1945 году советские войска взяли Кёнигсберг — один из ключевых эпизодов Восточно-Прусской операции и завершающего этапа Великой Отечественной войны.

Инициативу внесли депутаты Госдумы и сенаторы. Авторы подчеркивали, что закон направлен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание, а также поможет преодолеть «историческую оторванность Калининградской области от остальной России».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter