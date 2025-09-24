Маслов: из-за срыва сроков капремонта минстрою не стоит кивать на памятники

Памятники архитектуры не могли повлиять на срыв сроков капремонта в Калининградской области. Таким мнением поделился с «Новым Калининградом» руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов.

«С юридической точки зрения для ФКР по всей России наоборот ввели упрощённый порядок работы, — пояснил Маслов. — Раньше было сложнее. Поэтому сейчас кивать на это не совсем корректно. Это, кстати, была инициатива Олега Туркина, который занимался поправками законодательства в Госдуме».

Маслов также отметил, что его Служба продолжает активное взаимодействие с ФКР и его сотрудники часто идут навстречу работникам Фонда и сотрудничающим с ним подрядчикам.

«В конечном итоге в выигрыше все: и жильцы домов, и все калининградцы. Так хорошо, как у нас, больше нигде не делают, — добавил Маслов. — Такие темпы набрали, что их уже невозможно физически поддерживать. Памятники кончаются, слава богу. Мы благодарны и бывшему директору, и нынешнему руководству, так как при включении в очередность памятники имеют приоритет. В других регионах не так, там их задвигают куда-нибудь на 47-й год. У нас другие подходы».

В середине сентября заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Мария Куклева назвала сразу несколько причин провала программы капремонта многоквартирных жилых домов в рамках госпрограммы «Жильё и городская среда» за 2024 год (она была выполнена меньше чем наполовину). В число этих причин, по словам Куклевой, вошли конструктивные особенности домов довоенной постройки и объектов культурного наследия, затягивающие проектную работу.