В минстрое назвали причины провала программы капремонта МКД в 2024 году
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
В Калининградской области программа капремонта многоквартирных жилых домов в рамках госпрограммы «Жильё и городская среда» за 2024 год была выполнена меньше, чем наполовину. В среду, 17 сентября, во время отчёта в заксобрании заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Мария Куклева назвала сразу несколько причин провала.

В числе причин, по её словам: увеличение сроков поставки стройматериалов, отсутствие необходимого объёма рабочей силы, конструктивные особенности домов довоенной постройки и объектов культурного наследия, затягивающие проектную работу.

«Сложилась ещё такая ситуация, что на ряд контрактов подрядные организации просто не выходили, и конкурсные процедуры объявлялись повторно», — добавила Куклева.

Всего, по словам замминистра, для Фонда капитального ремонта в 2024 году было предусмотрено 1,6 млрд рублей, но на 31 декабря 2024 года им было освоено всего 769,9 млн рублей (это 48,1%).

Напомним, что в январе этого года Фонду капремонта Калининградской области значительно урезали субсидию, выделяемую региональным правительством. О том, что в 2025 году она уменьшилась на 316 миллионов рублей по сравнению с предыдущим годом, «Новому Калининграду» сообщил заместитель гендиректора ФКР Денис Лещенко, отвечая на официальный запрос.

