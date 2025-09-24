КЖД: смешанным мультимодальным маршрутом в Калининград доставили 10 тыс. т угля

С 12 августа по 24 сентября смешанным мультимодальным маршрутом в Калининградскую область завезли около 10 тыс. тонн, или 150 вагонов, каменного угля к началу отопительного сезона. Этот способ транспортировки железнодорожники стали использовать в связи с сокращением квоты на доставку энергоресурсов в регион. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Уголь для нужд ЖКХ был отправлен со станции Мереть Западно-Сибирской железной дороги до станции Лужская Октябрьской железной дороги и далее морем до порта Калининград. Транспортировка энергоресурсов в регион осуществляется в соответствии с графиком.

Всего с начала года калининградским грузополучателям доставили около 150 тыс. тонн угля. Из них 36 тыс. тонн предназначались предприятиям ЖКХ для бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона. Еще 26,7 тыс. тонн (около 400 вагонов) магистраль перевезет через сухопутные пункты пропуска в рамках оставшегося квотированного объема.

Ранее сообщалось, что на калининградской магистрали заработал «мультимодальный транспортно-логистический продукт по доставке грузов до станции Санкт-Петербург-Финляндский и в обратном направлении». «Первые тестовые перевозки стройматериалов и консервной продукции состоялись в конце декабря 2024 года и подтвердили эффективность такой логистической схемы», — отмечали в КЖД. В июле стало известно, что в мультимодальную транспортно-логистическую услугу будут включены белорусские города Минск, Гомель, Брест и Гродно.