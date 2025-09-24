В России утвердили праздничные и выходные дни в 2026 году (фото)

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, было решено перенести их на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно.

В 2026 году россияне будут отдыхать:

  • с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней);

  • с 21 по 23 февраля (3 дня);

  • с 7 по 9 марта (3 дня);

  • с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня);

  • с 12 по 14 июня (3 дня);

  • 4 ноября;

  • 31 декабря.
Изображение: телеграм-канал Правительства РФ

