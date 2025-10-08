Котяков: перенос части новогодних выходных на май нарушит традиции

Перенос части новогодних выходных на майские праздники потребовал бы внесения изменений в Трудовой кодекс. Такое решение также нарушит традицию проводить новогоднюю неделю в кругу семьи. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Реализация этих предложений потребовала бы изменения Трудового кодекса. А там у нас четко определены выходные — с 1 по 8 января, соответственно, чтобы сделать такой перенос, мы должны будем между Новым годом и Рождеством создавать трудовые дни, что нарушит традицию проводить новогоднюю неделю в кругу семьи. Я считаю, что в 2026 году очень удачно все складывается, и у россиян будет возможность провести много времени со своими близкими людьми», — сказал Котяков.

Напомним, что россияне на майские праздники в 2026 году будут отдыхать дважды по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В начале августа председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что часть длинных новогодних праздников нужно перенести на май, чтобы люди могли больше времени провести на дачах.