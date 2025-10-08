Котяков: перенос части новогодних выходных на май нарушит традиции

Все новости по теме: Праздники

Перенос части новогодних выходных на майские праздники потребовал бы внесения изменений в Трудовой кодекс. Такое решение также нарушит традицию проводить новогоднюю неделю в кругу семьи. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Реализация этих предложений потребовала бы изменения Трудового кодекса. А там у нас четко определены выходные — с 1 по 8 января, соответственно, чтобы сделать такой перенос, мы должны будем между Новым годом и Рождеством создавать трудовые дни, что нарушит традицию проводить новогоднюю неделю в кругу семьи. Я считаю, что в 2026 году очень удачно все складывается, и у россиян будет возможность провести много времени со своими близкими людьми», — сказал Котяков.

Напомним, что россияне на майские праздники в 2026 году будут отдыхать дважды по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В начале августа председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что часть длинных новогодних праздников нужно перенести на май, чтобы люди могли больше времени провести на дачах.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter