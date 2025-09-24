62 тысячам калининградцев грозит штраф за отсутствие договора с «Газификацией»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Около 56 тысяч калининградцев не сдали договоры на техобслуживание в «Калининградгазификацию». Это значит, что они так и не заключены, и людям грозит штраф в 5000 рублей. Об этом в ходе эфира в ЦУР Калининградской области сообщил 24 сентября и.о. министра регионального контроля (надзора) Денис Белозеров.

«На сегодняшний день из 454 000 собственников договоры техобслуживания внутриквартирного газового оборудования получили 448 000, — рассказал Белозеров. — Но из этого числа заполненные и подписанные договоры в «Калининградгазификацию» вернули только около 392 000. А это значит, что такие договоры считаются на сегодняшний день незаключенными, так как они не подписаны со стороны «Калининградгазификации».

Те же проблемы и у 6 тысяч калининградцев, которые вообще еще не занимались заключением договора техобслуживания ВКГО.

«Хотелось бы сподвигнуть калининградцев на то, чтобы они все же принесли заполненные договора в АО, — сказал Белозеров. — Заключение такого договора это не право, а обязанность калининградцев. В противном случае будем проводить работу с нарушителями — привлекать их к административной ответственности. А штраф, я напомню, за отсутствие договора на техобслуживание ВКГО составляет сегодня пять тысяч рублей. Надеюсь, что тот толчок, который мы сейчас придадим с помощью штрафов, все же заставит людей быть ответственнее».

Всего в Калининградской области газифицированы 454 тысячи квартир. До 1 января 2024 года по требованию федерального закона их собственники были обязаны заключить договор технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с АО «Калининградгазификация».

Что еще может грозить за отсутствие договора техобслуживания ВКГО — читайте в нашем материале.

