Договоры, утечки и старые дома: замдиректора «Газификации» об отключениях газа

По состоянию на середину сентября в Калининграде и других городах области газоснабжение было приостановлено в 311 квартирах 28 многоквартирных домов. У кого-то не работает только газовая плита, а у кого-то нет теперь и горячей воды. А впереди зима. «Новый Калининград» обсудил сложившуюся ситуацию с заместителем генерального директора по эксплуатации АО «Калининградгазификация» Андреем Гатилло.



В 2023 году государство решило навести порядок в сфере технического обслуживания газового оборудования, установленного в квартирах и домах. Вместо десятков частных компаний эту сферу доверили лишь единицам из числа газораспределительных организаций. И если в других регионах страны техобслуживанием ВКГО (внутриквартирного газового оборудования) и ВДГО (внутридомового газового оборудования) смогли заниматься сразу несколько организаций, то в Калининградской области под все условия Постановления Правительства РФ № 410 подошла лишь единственная — АО «Калининградгазификация». С 1 января 2024 г. только она имеет право раз в год проверять наши газовые плиты, колонки и котлы.

— Андрей Николаевич, как изменилась ваша работа с 1 января 2024 года?

— Можно сказать, что на нас внезапно обрушился очень большой объем абонентов — более 344 тысяч по всей Калининградской области, с которыми по закону нужно было срочно заключать договоры технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) и внутридомового (ВДГО). До этой даты мы охватывали техническим обслуживанием процентов 20-30% от общего числа абонентов. Теперь же нужно обслуживать все 100%. Потому в короткие сроки нашим IT-специалистам пришлось создать программу, где мы зарегистрировали всех абонентов, завели в единую базу всю имеющуюся информацию — адреса потребителей, каким газовым оборудованием они владеют, количество и типы котлов, плит, колонок, которые теперь предстоит обслуживать, в какой период и т. д.

То же самое нужно было делать и с общедомовым газовым оборудованием, за которое отвечают управляющие компании. Тут мы столкнулись с ситуацией, когда УК не владели достоверной информацией. И нам пришлось выезжать на места, сверять данные по метражам газовых сетей, оборудованию, количеству сварных соединений и так далее. Это все, что идет от газопровода в дом до первого отключающего устройства.

— Пришлось расширять штат сотрудников?

— Расширять, конечно, пришлось, и сегодня продолжаем набирать и обучать в своем же учебном центре специалистов. Но освоить в одиночку 344 тысячи квартир мы все равно не в силах. Поэтому в конце 2024 года, а затем и в январе 2025-го мы заключали договоры подряда с тремя организациями — ООО «Менаком плюс», ООО «Газнадзорсервис» и ООО «Единая служба газа». Выбирали их по опыту работы в регионе, отсутствию нареканий к их специалистам и после проверки их навыков. Смотрели наличие квалификационных специалистов, аттестаций, сертификатов, на какие виды работ, с каким котлами, плитами и т.д. они обучены работать. То есть проверяли все те параметры, что указаны в разделе 9 Постановления № 410. Потому что в конечном итоге за их работу будет отвечать наша организация. Но к нам, кстати, люди звонят и спрашивают, мол, а действительно ли такая-то компания работает от вас? И это правильно. Также контакты всех подрядчиков, с кем мы сейчас работаем, можно посмотреть на нашем сайте — www.gaz39.ru. С 01.09.2025 г. договор с ООО «Единая служба газа» расторгнут.





— Тогда переходим к самим проверкам, а точнее, с чего они начинаются — со звонков робота. Много было жалоб, что людям звонили, а никто так и не пришел. Какая сегодня ситуация?

— Скажем так, мы все учились. Жители — общаться с роботом, а искусственный интеллект — разговаривать с людьми. За прошедший год был проведен анализ самых частых вопросов, и теперь робот на них может полноценно отвечать.

А по поводу оповещения у нас сегодня существует такая система. Первый раз оповещение о предстоящем визите специалистов приходит посредством СМС за 20 дней, затем за три дня поступает уже звонок. Бывает, что и в день визита может прийти сообщение, что в вашем доме объём работ уже набран достаточно, и тогда у конкретного абонента проведут только обслуживание ВДГО, то есть проверят не котел или плиту, а только общедомовые газопроводы в квартире.

— Люди иногда не понимают, почему к ним пришли, а плиту не проверили. И данные в домовых чатах разнятся — одни заплатили за техобслуживание, с других денег не спросили. Бригады ходят разные...

— Все на самом деле просто. Мы в конкретный дом с проверками приезжаем по одному списку — одни специалисты занимаются техобслуживанием плит, колонок и котлов, и за это раз в год по договору с нами платят сами собственники помещений, а другие проверяют ВДГО, то есть внутридомовое газовое оборудование. За него уже отвечает управляющая организация, и она же эту работу нам оплачивает. При этом общая газовая труба доходит до каждой квартиры, потому и газовые трубы нужно проверять именно в жилых помещениях. Но в отличие от котла, на обслуживание которого может уйти и больше часа, в зависимости от объёма работ проверка ВДГО занимает минут 15-20.

— У моих соседей впервые сотрудник газификации попросил разобрать шкаф, где был установлен котел, чтобы добраться до каких-то элементов. Люди были очень удивлены, ведь раньше никто о подобном не просил.

— Ну, значит, так «хорошо» проверяли раньше или в этот раз было подозрение на утечку газа. А проблема со спрятанными котлами и не только действительно есть. Но сейчас она становится меньше, чем была раньше. Люди тоже хотят за свои деньги получить качественное, а не номинальное техническое обслуживание. А для этого нужен доступ к котлу, чтобы с него можно было снять кожух, провести регламентные работы.

— Каким вообще должен быть шкаф для котла?

— Лучше всего, конечно, котел вообще оставлять открытым, максимум закрывать дверкой с перфорацией. Вообще, по нормативам положена открытая прокладка всего газопровода в квартире или хотя бы прокладывать его в открытой штробе, прикрывая легкосъемными панелями. То есть мастер должен видеть не только котел, но и газопровод, арматуру. А у нас их часто закрывают стенками мебели, и к ним не подобраться. В некоторых квартирах, к примеру, газовые счетчики прячут под мойкой. Но это неправильно. Потому что это не самое сухое место на кухне. А нормативы нам говорят, что газовое оборудование не должно устанавливаться во влажной или агрессивной среде. Потому что со временем влага под мойкой может привести к ржавчине на том же счетчике со всеми вытекающими последствиями.





— По каким причинам сегодня калининградцам отключают газ? Еще с сентября 2023-го нам грозили, что одной из причин станет как раз отсутствие договора с «Калининградгазификацией» на техническое обслуживание ВКГО или ВДГО. Какая ситуация сегодня?

— В мае этого года мы начали проводить массовые приостановки газоснабжения в домах как раз из-за отсутствия договора о техническом обслуживании ВКГО или ВДГО. Это был, можно сказать, первый такой массовый прецедент. Так как мы не являемся поставщиками природного газа, то решение, кого отключать, все же принимает поставщик — ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург». От него нам приходит письмо с просьбой о приостановке и подтверждение, что собственники уведомлены об отключении в установленный срок. Мы со своей стороны еще раз предупреждаем собственников — сначала за 40 дней до отключения, потом — за 20. В мае в списке было 32 многоквартирных дома по всей области. Из них мы реально приостановили газоснабжение в восьми.

— Почему?

— Остальные 24 успели за время, пока еще действовало предупреждение, заключить с нами договоры на техобслуживание. Основная проблема была в домах, где так называемая непосредственная форма управления. Людям было сложно собраться, провести собрание, выбрать старшего, который бы от имени всех заключил с нами договор на техобслуживание не квартирного, а общедомового газового оборудования. Таких проблемных домов по всей области было много, проблему обсуждали и в региональном правительстве. И чтобы ее решить, многие дома под свое управление взяли УК под контролем администраций муниципалитетов. Проблема по большому счету решилась. Сегодня у нас нет домов, которые отключены за отсутствие договора ТО ВДГО. Но есть немало домов, отключенных за различные нарушения. Если быть конкретным, то на 10 сентября в Калининграде подача газа приостановлена в 20 многоквартирных домах или 225 квартирах, в других городах области — в 8 домах или 86 квартирах.

— В чем основная причина этих отключений?

— В 183 из 311 отключенных квартир это так называемые неустранимые утечки газа, для ликвидации которых требуется проведение монтажных работ. К примеру, при техническом обслуживании мы выявляем, что собственник провел переустройство или перепланировку. Например, сейчас в Светлогорске мы отключили от газа квартиру, где в кухне сделали санузел. Или же люди объединяют две квартиры в одну, и газовая колонка у них оказывается в ванной вместо кухни. А это повышенная влажность и, как следствие, коррозия при недостаточном доступе воздуха. Также люди переделывают с нарушениями потолки, превращая их из несгораемых в сгораемые.

— Что это значит? Сделали в кухне навесной потолок? Так они сегодня у многих...

— Да, при этом есть нормы. При установке сгораемого потолка — а он теперь стал сгораемым — до дымоотвода должно быть не менее 25 см. А у нас эту норму не соблюдают, при этом есть риск воспламенения навесного или натяжного потолка при повышении температуры дымоотводах газов и нагревании дымоотвода. Мы квартиры с такими нарушениями отключаем — все работы должны быть согласованы в установленном законом порядке. Бывают и более серьезные ситуации, когда горе-строители при монтаже подвесного потолка вставляют под него дымоотводящую трубу, но до дымохода ее даже не доводят!

— Что происходит в такой ситуации?

— До смертельных случаев может дойти, так как все продукты горения накапливаются в квартире. А если при этом там еще и приточную вентиляцию закрыли и нет притока воздуха с улицы...

— Много таких ситуаций?

— Из-за нарушения системы дымоудаления и вентиляции от газа на сегодня отключены 36 квартир. У нас вообще вырисовывается большая проблема отсутствия притока воздуха в старом жилом фонде, где еще стоят колонки. Мы, кстати, в домах немецкой постройки вообще рекомендуем переносить газовые колонки из ванной в кухни. Для собственной же безопасности.

— Но они же десятилетиями стояли именно в ванных? И все же нормально было...

— Да. Потому что раньше в том же немецком фонде какие окна стояли? Деревянные, которые сами по себе пропускали воздух. Плюс у всех были всегда открыты форточки. А сегодня все ставят пластиковые герметичные окна и двери и получают проблему нехватки воздуха. Мы когда приходим в квартиру, где жильцы получили отравление угарным газом, то первое, что замечаем, это нарушение воздухообмена в помещении. Приточный воздух нужен и для работы газового котла, и колонки с открытой камерой сгорания, которая забирает его из помещения. А вытяжка — для удаления продуктов горения.





— Газовых колонок у нас много?

— В старом фонде еще очень много. И когда начинаем измерять наличие тяги, ее нет. А когда мы открываем окно, она появляется. Потому мы требуем от собственников прорубать в стене отверстие и ставить приточные клапаны, даже если раньше они проектами не были предусмотрены. Потому что, как уже говорил, ситуация меняется. Но в квартирах старого фонда мы все же идем навстречу, если под окнами сохранились встроенные холодильные шкафчики. Они заменяют собой приточную вентиляцию. Мы лишь требуем, чтобы их обязательно вычистили, чтобы был доступ воздуха.

— Если говорить о проверках, то когда все только начиналось, высказывались опасения, что у газовиков не будет доступа в целые дома. К примеру, еще экс-губернатор Алиханов говорил о рисках, когда местные жители в курортных городах могут стать заложниками москвичей. Мол, те купили квартиры в Зеленоградске, приезжают туда на пару недель отпуска, а все остальное время жилье стоит закрытым, в том числе и для проверяющих. А при двух недопусках вы имеете право отключить от газа весь дом, если нет возможности отключить одну квартиру. Есть сегодня такая проблема в курортных городах?



— Она есть не только на курортах, она — везде. В среднем с первого раза мы попадаем только в 20-30% квартир, несмотря на предупреждения.

— Это очень мало...

— Да, даже не половина. Приходится приезжать повторно, третий раз, четвертый, вылавливать каждого жильца совместно с управляющими компаниями. В среднем на второй раз мы попадаем в 80-85% квартир, и все равно остается еще 15%.





— То есть риск, что из-за недопусков вы отключите от газа дом, все же есть?

— Есть. Такая ситуация у нас произошла в Балтийске на ул. Садовой в марте этого года. От газа был отключен дом на 100 квартир как раз из-за отсутствия доступа к ВДГО. То есть один раз пришли, второй раз пришли, потом направили одно извещение об отключении, затем — второе. Реакции жителей нет — они так и не предоставили доступ в свои квартиры. Работа по этому дому идет до сих пор, теперь запускаем отключенный газ поподъездно, когда люди все же пускают проверяющих в квартиры. Вот вчера запустили еще 5 квартир в одном из подъездов.

— Там соседи не перессорились между собой? Так мучить друг друга...

— Всякое бывает. Но мы исключений ни для кого делать не можем — газовое оборудование нужно проверять раз в год. Это вопрос безопасности. Поэтому, если вас долго не будет в квартире, лучше попросить газовую службу приостановить там газоснабжение. Либо сообщить в УК или старшему по дому, у кого можно найти ключи от вашего дома — у родни, знакомых... Тогда не будет проблем с недопусками или же если произойдет аварийная ситуация. К примеру, именно так случилось на ул. Невского в Калининграде. Чтобы устранить утечку, газовикам нужно было попасть во все квартиры. Дому более 30 лет, сети старые, и когда мы делали их опрессовку, давление все время падало. Значит, где-то разгерметизировалось соединение. Чтобы его найти, нужно было проверить все квартиры, а один из собственников на тот момент был в длительном отъезде. Пока его искали, пока узнавали, где можно взять ключи от его квартиры, весь дом два месяца жил без газа. Поэтому, если часто и подолгу не бываете дома, думайте о своей ответственности перед соседями.





Аварийно-диспетчерская служба АО «Калининградгазификация» принимает звонки от населения круглосуточно

— У вас на сайте есть раздел, где перечислены все адреса, где отключен газ и по какой причине. Если честно, от некоторых случаев возникает либо непонимание, либо волосы становятся дыбом. Давайте разберем несколько ситуаций. Вот Зеленоградск, ул. Потемкина. Несколько квартир сидят без газа, потому что в них отсутствуют вентканалы. Куда они делись?

— Вентканал либо чем-то закрыли, либо на его место поставили механическую вытяжку. Должна быть отдельная вытяжка, и для нее должен быть отдельный вентканал.

— В Малом Исаково на ул. Пушкинской дом без газа из-за утечки на ВДГО. Там опасная ситуация?

— Утечку уже устранили, но при контрольной опрессовке — а мы это делаем воздухом — падает давление в сетях. И если пустить газ, он будет куда-то уходить. Куда именно — ищем, но для этого надо попасть в каждую квартиру. А попутно смотрим, какое газовое оборудование установлено у жителей. Уже выявили несертифицированные гофрированные дымоотводы от колонок, плюс у некоторых нет притока воздуха. Нет тяги в вентканалах. Добавьте к этому отсутствие у ряда собственников договора с нами на техобслуживание. И пока человек его не заключит, у нас нет законных оснований проверять его плиту, колонку или котел. Все это вместе очень тормозит нашу работу, а люди живут без газа.

— Дом в Восточном переулке в Калининграде. Множественные утечки газа также на общедомовом газовом оборудовании (ВДГО) в подъезде. Что там происходит? Звучит страшно.

— Все утечки мы тоже устранили, газ на сегодня пустили. Здесь проблема в стареющем оборудовании. За последние три месяца мы приостанавливали газоснабжение по этой же причине в 80 домах, которым более 30 лет. Мы сейчас массово пишем письма в управляющие компании о том, что пришло время в таких домах менять общее газовое имущество — от крана на газовом вводе в дом до газовых счетчиков, включая краны перед счетчиками. Потому что там в своей время были установлены пробковые запорные устройства, которые ресурс на сегодня выработали. Речь идет в основном о домах 60-80-х годов постройки и о немецком фонде. Там, кроме того, на общедомовом газопроводе стоит много резьбовых, а не сварных, как сегодня регламентируется нормативными документами, соединений. И их нужно срочно менять управляющим организациям. Для этого придется проводить собрания, собирать деньги с собственников. Потому что если мы в одной квартире устранили утечку на резьбовом сидении, то нет гарантии, что вскоре на такой же резьбе в соседней квартире снова не возникнет утечка.

— То есть сегодня есть проблема с газовым оборудованием в стареющем жилом фонде...

— Да, и она принимает массовый характер. Поэтому сейчас все управляющие организации занимаются диагностированием газопроводов в подведомственных домах.

На улице Грига, 42 жители одного из подъездов пятиэтажки готовят еду на электроплитках уже более полугода — с начала апреля



— У вас в списке отключений — дом на Грига, про который «Новый Калининград» писал. Жилец одной из квартир судится и с вами, и ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», а половина подъезда живет без газа, ждет, чем закончится судебное разбирательство. У себя в квартире мужчина не дает отключить газ, в заложниках ситуации все, чьи газовые плиты находятся на одном с ним стояке.

— Сейчас мы предложили управляющей компании вариант по перекладке газопровода, чтобы обойти «спорную квартиру» и предоставить остальным собственникам в подъезде газ. Пока ни УК, ни жители решение не приняли. Конечно, это будет стоить денег в зависимости от объема — от 10 до 20 тысяч рублей.

— На федеральном уровне не обсуждается ли эта несправедливая ситуация, когда целый дом или подъезд находится в «заложниках» у одного жителя?

— Сегодня нет технической возможности отключать конкретную квартиру от газа. Принятый на сегодня Свод правил не позволяет проводить газовые сети в подъездах, только — через помещения либо по фасаду здания. По-другому в России пока не строят. Это нужно на федеральном уровне сначала принимать новые строительные нормы, но пока речь о них не идет.

— Идем дальше по отключениям. В поселке Долгоруково Багратионовского округа на улица Шанина без газа два дома по 16 квартир. В причинах указано «отсутствие договора на ВДГО и ВКГО».

— Там нет и доступа в квартиры. Изначально три дома были отключены, но один мы снова запустили — собственник не стал с нами заключать договор, а попросил приостановить на время газоснабжение сразу в семи его квартирах. По двум другим домам сейчас пытаемся решить вопрос с управляющей компанией, чтобы нам дали доступ в квартиры для проверки газового оборудования.

В Багратионовске у нас есть еще одна спорная ситуация на ул. Спортивной. Мы приостановили в доме газоснабжение, потому что один из собственников не дает отключить газ именно в своей квартире для устранения аварийной ситуации в доме. Мы и с полицией к нему ходили, пока результата нет.

— Слушайте, но если речь идет уже об аварийной ситуации, он же подвергает опасности весь дом?!

— Сейчас законом за такие действия жителей предусмотрены только административные меры воздействия. Потому весь дом и отключен от газа. Одновременно мы решаем с другими собственниками, как технически обойти эту квартиру и дать соседям газ. Люди вроде бы согласны дать доступ нам в свои квартиры для переустройства газопровода и даже заплатить за это. Работы займут день и обойдутся в данной ситуации в 4000 рублей. И насколько я знаю, они также собираются подавать в суд на соседа за причиненные неудобства.





— Следующий случай (нередкий, надо сказать) — в Зеленоградске квартиру отключили от газа из-за отсутствия доступа к гофротрубе, идущей от котла к газовому счетчику.

— Мы уже говорили о ситуации, когда собственники закрывают газовое оборудование мебелью. Видимо, здесь было подозрение на утечку газа, негерметичность соединения, а мастер не смог подобраться к гофротрубе. Она должна быть доступна полностью.

— Полесск, ул. Калининградская, отключено 30 квартир из-за того, что четыре собственника не допустили к себе проверяющих более двух раз.

— Сейчас газоснабжение уже возобновлено. Кто-то из отсутствующих собственников приехал, кто-то ключи передал.

— Опять Зеленоградск. Очень необычная причина для отключения газа. «Абонент не понимает, как пользоваться газовой плитой». Это как?

— Ситуации бывают разные. У человека болезнь Альцгеймера, деменция, преклонный возраст, и он живет один. Такие люди нередко включают кран к плите и забывают. Мы вообще сейчас просим семьи, где есть пожилые, дети, устанавливать плиты с газконтролем, который отключит газ, если пламя на плите потухнет. Это поможет предотвратить беду.

— В августе 2024-го в Новом Голубево был взрыв газа в квартире. Окна повылетали и у соседей, и в подъезде. Губернатор тогда взял ситуацию на контроль. Что там все же произошло?

— Там мужчина что-то делал с котлом. И в принципе в 90% таких происшествий — это вина собственников, которые самовольно разбирают котлы, пытаются что-то там сделать, потом запускают их, не проверив на утечку. Либо оставляют плиту газовую с открытыми кранами. А на утром заходят в кухню, щелкают выключателем, следом возможная искра — и происходит, как мы говорим, хлопок.

— Это вы так взрыв называете. Я вообще слышала, что чаще всего взрывы происходят в утреннее время. Это так?



— Да, потому что если нет достаточного доступа воздуха в квартиру, то за ночь при имеющейся утечке газ концентрируется в помещении, и для хлопка достаточно лишь включить свет, спичкой чиркнуть. Поэтому мы людей даже инструктируем: держите форточки открытыми, проветривайте помещения. У нас был случай в одном из городов области. Люди вызвали нашу аварийную службу на запах газа в доме, он шел из закрытой квартиры. Ее владельца искали в течение трех часов. От ЧП спасло то, что в квартире было открыто окно и газ успевал уходить из помещения.

— Как часто сегодня в регионе происходят утечки газа? И в чем основная причина?

— В день наши аварийные службы в среднем могут выезжать до 30 раз на звонки о запахе газа. Самая частая причина — негерметичность газопровода. И чаще всего там, где давно не проводилось техническое обслуживание газового оборудования. На самом деле визит мастера к вам всего один раз в год поможет предотвратить большую беду, обезопасить себя. Особенно когда мы говорим о домах старше 30 лет. Также это относится к газовым плитам, которым больше 15 лет.





— Про тарифы на техобслуживание ВКГО и ВДГО. Жители области были недовольны тем, что наши тарифы оказались выше, чем в других регионах на те же самые услуги. В результате их проверяли и в ФАС, и в научном институте. И как итог — наши тарифы на техобслуживание немного, но понизили. Не предстоит ли в будущем году снова их рост?

— По вопросу формирования тарифов у нас произошли изменения в федеральном законе. С первого марта 2026 г. техобслуживание ВКГО и ВДГО станет регулируемой деятельностью. И единые тарифы будут установлены по всей России. Так что мы тоже в ожидании.

