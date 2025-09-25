Кольцо на Горького-Гайдара предложили заменить перекрёстком с пофазным разъездом

Кольцевую развязку на улице Горького, в районе пересечения с улицей Гайдара, калининградские власти планируют уже в ближайшее время заменить обычным перекрёстком с пофазным разъездом. О том, что эта реконструкция даст городу, в среду, 24 сентября, в эфире «ГорПросвета» рассказал транспортный инженер Антон Колесников.

Колесников уверяет, что текущая организация движения вызывает постоянные заторы, высокую аварийность и создает неудобства для пешеходов (например, с восточной стороны кольца нет пешеходного перехода) и пассажиров. Эксперт также считает, что количество полос на подходах к кольцу не соответствует количеству полос на самом кольце (оно должно быть равно).

«Наша команда предлагает устроить компактный регулируемый перекрёсток с профилем дорог 3+2 (по три полосы на подходе и по две на выходе). Мы также предусмотрели пешеходный переход с восточной стороны и велопереезды с каждой стороны, чтобы можно было пересекать проезжую часть без спешивания», — заявил Антон Колесников.

В западной части перекрёстка проектировщики предлагают организовать шлюз для разворота негабаритного общественного транспорта. Предполагается и светофорное адаптивное регулирование для пофазного разъезда, который должен обезопасить развязку.

Транспортники считают, что для увеличения пропускной способности необходимо будет реконструировать и соседний перекрёсток (улицы Горького-Панина). В этом случае, согласно результатам моделирования, задержки транспорта снизятся примерно в два раза, а время в пути на указанном маршруте на личном транспорте уменьшится на 30%, а на общественном — на 17%. В случае, если будет реконструировано только кольцо, задержки, как уверяет Антон Колесников, только вырастут.

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов отметил, что реализовать проект реконструкции обоих перекрёстков город планирует поэтапно в 2026 и 2027 годах.

Напомним, что в октябре 2022 года власти запланировали высадить на кольце Горького-Гайдара мавританский газон. На эксперимент они готовы были выделить 1,79 млн рублей, однако индивидуальный предприниматель Дмитрий Калинин предложил за свои услуги 1,35 млн рублей (к слову, тот же предприниматель ранее стал победителем конкурса по вырубке и раскорчевке участка под гражданское кладбище в Медведевке).

Подрядчику предстояло подготовить площадку под газон осенью 2023 года, а весной высадить и ухаживать за ним до октября. В феврале 2024 года эксперимент был признан провалившимся.