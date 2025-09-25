Транспортные эксперты подсчитали, сколько денег теряют калининградцы, стоя в пробках

Калининградцы теряют миллионы рублей, стоя в пробках. Об этом во время эфира «ГорПросвета» в среду, 24 сентября, сообщил транспортный инженер Антон Колесников. На примере кольцевой развязки на улице Горького Колесников проанализировал, в какую сумму жителям и городскому бюджету обходится час простоя.

«В Москве была разработана методика, по которой можно примерно оценить ущерб экономике, который вызывают задержки транспорта, — сообщил Колесников. — В Москве подсчитали, что каждый час простоя в пробках легкового автомобиля в среднем оценивается в 500 рублей, а простой одного автобуса — в 16 тысяч рублей. Так как у нас есть результаты по задержкам, мы знаем, сколько времени тратят автомобилисты и общественный транспорт. Мы смогли это сопоставить и перевести в рубли. Получилось, что только в часы пик (утром и вечером) за год кольцо на Горького генерирует около 33 млн рублей суммарных потерь».

Ссылаясь на транспортное моделирование, эксперт отметил, что после реконструкции кольцевой развязки на улице Горького и соседнего с ним перекрёстка с улицей Панина (подробности об этом можно почитать тут) годовые потери смогут сократиться до 19,5 млн рублей.

В том же эфире руководитель «Центра компетенций городской среды» Василий Вишневский рассказал, что затраты на реконструкцию перекрёстка на ул. Горького составят около 66,45 млн рублей.

«Даже если город вкладывает бюджетные средства в трансформацию узла, то за счёт будущей экономии повышение эффективности дорожного движения будет окупаться», — заключил Вишневский.