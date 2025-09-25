КЖД: в октябре изменится расписание пригородных поездов до моря

С 1 октября изменится график движения пригородных поездов на приморских направлениях Калининградской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба.
В частности, в сообщении «Калининград — Зеленоградск»:
-
Электропоезда «Ласточки» ежедневно будут отправляться с Южного вокзала в 6:37, 8:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49 и 19:55.
-
Из Зеленоградска в Калининград: в 7:45, 9:07 (до Северного вокзала), 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03 и 21:03. Кроме того, по рабочим дням продолжат курсирование два электропоезда отправлением в 6:42 и 8:15.
В сообщении «Калининград — Светлогорск»:
-
Ежедневно из Калининграда в Светлогорск «Ласточки» будут отправляться в 6:18, 7:41, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:03, 16:44 (с Северного вокзала), 17:40 и 18:41. Кроме того, по рабочим дням назначаются четыре электропоезда в 13:30, 16:04, 17:17 (с Северного вокзала) и 19:20.
-
В обратном направлении из Светлогорска поезда будут курсировать в 7:39, 8:57, 11:37, 12:38, 13:39, 15:16, 15:40, 16:42, 17:51, 18:54 и 19:57. Еще несколько «Ласточек» назначаются по рабочим дням в 6:30, 6:55, 8:00, 14:40, 17:20, 19:33 и 20:36.
В сообщении «Зеленоградск — Пионерский Курорт — Светлогорск»:
-
Пригородные поезда ежедневно будут отправляться в 9:00, 11:29, 13:14 (до Светлогорска-1), 18:10 (до Пионерского Курорта) и 20:56.
-
В обратном направлении со станции Светлогорск-2 ежедневно назначаются пригородные поезда в 10:22 и 12:24. Со станции Светлогорск-1 — в 14:07, а со станции Пионерский Курорт — в 19:23. По рабочим дням из Пионерского Курорта — в 6:03.
В сообщении «Калининград — Балтийск»:
-
Из Калининграда пригородные поезда будут отправляться по вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням в 8:10 и 13:05. Обратно из Балтийска — в 9:51 и 16:20.
-
По рабочим дням продолжат курсировать два поезда: из Балтийска — в 6:34, из Калининграда — в 17:45.
Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».