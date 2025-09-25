КЖД: в октябре изменится расписание пригородных поездов до моря

Ежедневно из Калининграда в Светлогорск «Ласточки» будут отправляться в 6:18, 7:41, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:03, 16:44 (с Северного вокзала), 17:40 и 18:41. Кроме того, по рабочим дням назначаются четыре электропоезда в 13:30, 16:04, 17:17 (с Северного вокзала) и 19:20.