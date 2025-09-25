Министр Ермак: гидов-нелегалов не штрафуют, а проводят с ними беседы

Все новости по теме: Туризм

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак считает, что запрет проводить экскурсии неаттестованным гидам повысил уровень туристических услуг в регионе. Такое мнение он высказал корреспонденту «Нового Калининграда» во время Балтийского туристического форума, который проходит в Светлогорске.

«Есть какие-то точечные замечания в плане того, что какой-то гид, по мнению туриста, неправильную информацию донёс. Но никаких официальных обращений с фамилиями и именами гидов пока не было», — уточнил он. Недостатка в экскурсоводах в Калининградской области, по мнению Ермака, не наблюдается. По его словам в регионе аттестовано 422 гида, ещё 240 подали заявление на прохождение соответствующего экзамена. 

Также Андрей Ермак рассказал, что министерством регионального контроля было проведено несколько рейдов по выявлению неаттестованных гидов, но никто из них не был оштрафован, проверяющие ограничились профилактическими беседами. «Изначально мы не хотели никого штрафовать, — рассказал министр. — Наша идея была в том, чтобы показать, что мы с этой темой работаем, чтобы люди определились для себя — будут ли они проходить аттестацию или продолжат работать нелегально. К счастью, большинство выбрали аттестацию».

В марте 2025 года региональные власти начали проводить рейды по выявлению нелегальных экскурсоводов. В минконтроля тогда же подчеркнули, что запись на аттестацию в региональном министерстве по культуре и туризму не дает права на работу гидом — нужна именно аттестация.

