«Интересные поверхности»: Ермак рассказал о проектах к 80-летию области

К празднованию 80-летия Калининградской области готовится несколько тематических проектов. Об этом на Балтийском туристическом форуме, который проходит в эти дни (с 25 по 27 сентября) в светлогорском «Янтарь-холле», сообщил министр Калининградской области по культуре и туризму Андрей Ермак.

«Будет точно один проект, имеющий отношение к нашим маякам, — сообщил он. — И совершенно точно будет один туристический маршрут по этим объектам. Есть также интересный проект, связанный с муралами. Идея заключается в том, что в каждом городе нашей области появится мурал. Это предложение губернатора Алексея Беспрозванных. Он дал поручение главам муниципалитетов подобрать интересные поверхности, чтобы на них появились муралы, связанные с 80-летием области. Например, с первыми переселенцами или другими знаковыми событиями».

Министр также добавил, что, как только муралы появятся, будет организован туристический маршрут для ознакомления с этими изображениями. Ермак напомнил, что с 4 июля действует юбилейный туристический маршрут «Настоящий калининградец» (подробности о нем можно узнать на Туристическом портале Калининградской области — прим.«Нового Калининграда»).

«Как только мы определимся с логотипом празднования 80-летия области, будем выдавать прошедшим этот маршрут людям значки с ним», — добавил Ермак.

