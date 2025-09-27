Служебная собака Кали помогла найти заблудившегося в лесу под Гусевом мужчину (фото)

Кинолог ИК-8 Елизавета Мамаева и служебная собака Кали вновь спасли пропавшего человека — на сей раз в Гусевском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Участники поисково-спасательной группы «Запад» вели поиски 64-летнего мужчины в Майском лесу. На помощь им пришли кинолог УФСИН Елизавета Мамаева и Кали.

«Мы смогли стартовать в 23.11 после того, как получили запаховый предмет от родственницы пропавшего, — рассказала кинолог. — Кали взяла след от машины мужчины, прошла вдоль дороги и свернула по одной из тропинок в лес. Следующие три часа поисковая команда петляла среди деревьев вслед за овчаркой, которая в один из моментов как будто потеряла след и начала кружиться на одном месте. Спустя время <...> Кали вновь поймала искомый запах и с силой потянула кинолога обратно в гущу леса. Группа поняла, что пропавший находится где-то рядом, и закричала его имя. Вскоре послышался ответный оклик».

Операция по поиску пропавшего завершилась в 02:33. По дороге к машине найденный признался, что всё время ходил по лесу кругами, и эта информация лишь подтвердила правильную работу собаки. Как отмечают в УФСИН, на сегодняшний день это уже третья спасенная жизнь на счету кинолога ИК-8 Елизаветы Мамаевой и Кали.

Напомним, в начале сентября Кали помогла потерявшейся в лесу 77-летней пенсионерке. А в декабре 2022 года вместе с Елизаветой она смогла найти 86-летнего пенсионера, которого безуспешно искали трое суток. За этот поступок Кали стала номинантом и обладателем специального приза премии «Мой ласковый и нужный зверь» в 2023 году.