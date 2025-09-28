Власти обещают не вмешиваться в творчество, где не будет пропаганды наркотиков

Власти обещают не вмешиваться в творчество, где не будет пропаганды наркотиков
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Наркомания, наркоторговля

Депутаты Заксобрания Калининградской области одобрили законопроект о невмешательстве органов государственной власти в творческую деятельность, если она не ведёт к пропаганде наркотиков. В соответствии с поправками, власти не могут препятствовать творческой деятельности граждан и организаций за исключением случаев, когда такая деятельность ведёт к пропаганде «в том числе наркотических средств».

Первый заместитель министра по культуре и туризму Марина Сергеева отметила, что к запрещённым относятся психотропные вещества и их аналоги, а также прекурсоры (растения, обладающие наркотическим или психотропным эффектом). В случае нарушения предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Отметим, что законопроект относит к полномочиям министерства культуры Калининградской области информирование органов внутренних дел и других заинтересованных ведомств о тематике театрально-зрелищных, культурно-просветительных или зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе публичного представления музейных предметов музейных коллекций, а также о месте, дате и времени их проведения, планируемом количестве посетителей, планируемых мерах по организации обеспечения общественного порядка безопасности.

Напомним, что положения о запрете пропаганды не применяются к произведениям литературы и искусства, содержащим соответствующую информацию, если это «составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Кроме того, произведения, в которых упоминаются запрещённые вещества, должны сопровождаться маркировкой (за исключением произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter