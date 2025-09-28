Власти обещают не вмешиваться в творчество, где не будет пропаганды наркотиков

Депутаты Заксобрания Калининградской области одобрили законопроект о невмешательстве органов государственной власти в творческую деятельность, если она не ведёт к пропаганде наркотиков. В соответствии с поправками, власти не могут препятствовать творческой деятельности граждан и организаций за исключением случаев, когда такая деятельность ведёт к пропаганде «в том числе наркотических средств».

Первый заместитель министра по культуре и туризму Марина Сергеева отметила, что к запрещённым относятся психотропные вещества и их аналоги, а также прекурсоры (растения, обладающие наркотическим или психотропным эффектом). В случае нарушения предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Отметим, что законопроект относит к полномочиям министерства культуры Калининградской области информирование органов внутренних дел и других заинтересованных ведомств о тематике театрально-зрелищных, культурно-просветительных или зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе публичного представления музейных предметов музейных коллекций, а также о месте, дате и времени их проведения, планируемом количестве посетителей, планируемых мерах по организации обеспечения общественного порядка безопасности.

Напомним, что положения о запрете пропаганды не применяются к произведениям литературы и искусства, содержащим соответствующую информацию, если это «составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Кроме того, произведения, в которых упоминаются запрещённые вещества, должны сопровождаться маркировкой (за исключением произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года).