Депутаты согласились освободить ледокол «Красин» от транспортного налога

Депутаты на очередном заседании Заксобрания одобрили предложение о внесении ледокола «Красин» и других плавучих музеев в перечень объектов, не облагаемых транспортным налогом. По словам главы комитета по соцполитике Нины Федоровой, средний размер налога, который ежегодно оплачивает филиал Музея Мирового Океана в бюджет Санкт-Петербурга, составляет более миллиона рублей.

По словам депутата, несмотря на то, что плавучие музеи не участвуют в процессе транспортировки пассажиров и грузов, Налоговый кодекс предполагает обложение их транспортным налогом.

«Так, в Санкт-Петербурге находится ледокол „Красин“, состоящий на балансе Музея Мирового океана», — привела пример Нина Фёдорова. Согласившись с доводами Фёдоровой, депутаты Калининграда, Санкт-Петербурга и Мурманска выступили с инициативой освободить их от транспортного налога.

Ледокол «Красин» стал филиалом Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге более 20 лет назад. С тех пор его фактическое назначение — сохранение культурного, историко-патриотического и культурного достояния России.

Ранее Светлана Сивкова, будучи директором ММО, сообщала, что петербургские власти «испытывали ревностные чувства, что ледокол „Красин“ в Петербурге принадлежит Музею Мирового океана». Она отмечала, что содержать три таких гиганта, как «Витязь», «Красин» и «Пацаев» музею очень сложно.

«Мы понимали, что ещё два мы как-то осилим. Вы знаете, не все хотят содержать корабли. Когда люди начинают считать, сколько это стоит, сколько требуется здесь заботы, моральных и физических сил, а главное — материальных средств, не все хотят. <...> Поэтому когда мы решали, что же делать с „Пацаевым“, Петербург отказался в последний момент», — рассказывала Сивкова.