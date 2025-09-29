В замке Нойхаузен установили копию исторических ворот (фото)

Все новости по теме: Состояние кирх и замков, переданных РПЦ

В Гурьевске в замке Нойхаузен установили копию исторических ворот. Их изготовили по архивным фотографиям. Информация об этом размещена в группе замка «ВКонтакте».

«Теперь во внутренний двор гости попадают через обновленные ворота в арке с фресками, — следует из поста. — Это не новодел, а точная копия старинного исторического прохода». Как уточняет пресс-служба в комментариях, декоративные украшения еще находятся в процессе работы.

Фото: замок Нойхаузен 

Кроме того, в замке планируют восстановить крытый балкон: «Он в работе. Много ещё элементов ожидаем. Шаг за шагом восстанавливаем».

