В замке Нойхаузен планируют открыть интерактивное пространство (видео)

В замке Нойхаузен готовится к открытию интерактивное пространство «Легенды замка Нойхаузен» (6+). Сейчас идут последние тестовые запуски. Информация об этом размещена в группе замка «ВКонтакте».

«Это это не просто классический музей: мы приглашаем вас в настоящее путешествие, которое погрузит в историю замка сквозь века, — сообщили в замке. — Здесь нет привычных витрин и табличек к экспонатам. Сквозь время вас проведут именитые гости и владельцы замка Нойхаузен. Они расскажут про светлые и тёмные периоды, которые пережило это величественное сооружение с 1292 года».

Видео: замок Нойхаузен 

«Успели к 32 мая»: чем замок Нойхаузен встретил посетителей в день открытия

В конце сентября сообщалось, что в замке установили копию исторических ворот. Их изготовили по архивным фотографиям. Кроме того, в замке планируют восстановить крытый балкон.

