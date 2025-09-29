Специалист по транспорту: «Будущее за сокращением числа маршрутов»

Фото: архив Нового Калининграда
Под влиянием запросов жителей город постоянно увеличивает число маршрутов. Из-за того, что пересекающиеся маршруты вынуждены конкурировать и биться за каждого пассажира, жители получают значительный рост стоимости проезда, а городские улицы — пробки из автобусов и маршрутов. Как этого избежать, во время публичной лекции, прошедшей в калининградском арт-пространстве «Сигнал» 25 сентября, рассказал вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта Александр Морозов.

Морозов заметил, что ряд российских городов уже столкнулся с заторами, в которых стоят пассажирские ПАЗики, и с ценами за проезд в 60-70 рублей. Выход, по его словам, в сокращении маршрутов.

«У нас во многих городах на главных улицах по 15-20 маршрутов, и каждому достаётся по 200 человек в час, — пояснил он. — Мы приходим к ситуации, когда денег на транспорт нет, тарифы заоблачные, и система разрушается. Трамваю, который идёт в коридоре, где пересекаются 15-20 маршрутов, тоже достаётся 200 человек в час. В текущей ситуации трамвай недополучает финансирования и трамвайная система разоряется».

Будущее, как уверяет Морозов, за системами, в которых число маршрутов невелико.

«Наша задача, как ни странно, добиваться не того, чтобы маршрутов стало больше, а чтобы их было как можно меньше, но в них бы концентрировался пассажиропоток. За счёт этого мы можем позволить себе ездить не по 72 рубля, а по 25 в комфортном удобном трамвае», — заявил транспортный эксперт.

