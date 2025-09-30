Мэрия Калининграда об отказе от эксперимента с электробусами: «Ключевое слово „пока“»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
После того, как представители калининградской мэрии ознакомились с работой электробусов в других городах России, они решили отказаться от эксперимента по внедрению этого вида транспорта, сделав ставку на троллейбусы. О том, что власти ещё могут посмотреть в сторону электробуса, во вторник, 30 сентября, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Во всей этой фразе ключевое слово „пока“, — сообщила она. — Мы долгое время с коллегами изучали опыт эксплуатации электробусов в Москве, мы смотрели, как они используются в других регионах. Для себя мы приняли решение в пользу троллейбусов с автономным ходом. Почему? Потому что в настоящий момент это не требует строительства дорогой зарядной инфраструктуры».

Вторым фактором, по словам Дятловой, стало то, что троллейбусы не требуют дополнительного отстоя на конечных остановках для подзарядки батарей.

«Мы имеем в центре города существующую троллейбусную сеть, мы ее используем, а подзарядка батарей электробусов происходит в ходе движения транспортных средств», — отметила чиновница.

Далее, как добавила Дятлова, инфраструктура будет только развиваться. В том случае, если электробусы будут выгоднее, город «всегда сможет к ним вернуться».

Напомним, что ранее вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта Александр Морозов похвалил калининградские власти за отказ от замены троллейбусов электробусами. Во время публичной лекции 25 сентября, прошедшей в калининградском арт-пространстве «Сигнал» он провел сравнение эффективности различных видов городского транспорта на примере Калининграда и объяснил, почему троллейбус выгоднее электробуса.

