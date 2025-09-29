Калининградец перевел террористической организации 1,5 тысячи и получил 9 лет

Все новости по теме: Терроризм

Балтийский флотский военный суд признал 36-летнего калининградца виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«В суде установлено, что в декабре 2022 года подсудимый, придерживающийся радикальных взглядов, решил предоставить личные денежные средства для финансирования международной террористической организации. Для этого он осуществил банковские переводы на карту, используемую участниками организации, признанной террористической и запрещенной на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве, уточнив, что в общей сложности мужчина перевел 1,5 тыс. рублей: сначала тысячу, а через два месяца еще 500.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы, из которых первые 3 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, 11 сентября аналогичный приговор был вынесен еще одному калининградцу, который отправил на счет террористической организации полторы тысячи рублей единым переводом.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter