Калининградец перевел террористической организации 1,5 тысячи и получил 9 лет

Балтийский флотский военный суд признал 36-летнего калининградца виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«В суде установлено, что в декабре 2022 года подсудимый, придерживающийся радикальных взглядов, решил предоставить личные денежные средства для финансирования международной террористической организации. Для этого он осуществил банковские переводы на карту, используемую участниками организации, признанной террористической и запрещенной на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве, уточнив, что в общей сложности мужчина перевел 1,5 тыс. рублей: сначала тысячу, а через два месяца еще 500.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы, из которых первые 3 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, 11 сентября аналогичный приговор был вынесен еще одному калининградцу, который отправил на счет террористической организации полторы тысячи рублей единым переводом.