Проект капремонта ещё одного участка ул. Челюскинской прошёл экспертизу
Изображение: скриншот «Яндекс Панорам» (2024 г.)
Экспертиза одобрила проект капитального ремонта ещё одного участка ул. Челюскинской в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь об участке от дома № 20/22 на ул. Челюскинской до ул. Ижорской. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Документацию готовила компания «Дорсервис-Калининград». Указанный застройщик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Положительное заключение получено 29 сентября 2025 года. Форма экспертизы — государственная.

В мае 2025 года госэкспертиза одобрила проект капремонта участка ул. Челюскинской от улицы Тихоокеанской до дома № 20/22. На работы власти готовы были потратить 69 968 912 рублей. Контракт заключили 11 августа 2025 года с ООО «Инпэкс». Компания согласилась выполнить работы за 69 619 067 рублей. Срок исполнения контракта — 17 июля 2026 года.

В июне 2024 года стало известно, что власти планируют достроить ул. Тихоокеанскую и реконструировать ул. Челюскинскую. Было подписано постановление об осуществлении капитальных вложений в дорожную инфраструктуру микрорайона Космодемьянского. На работы выделялось более 200 млн рублей. Протяжённость участка Челюскинской — 306 метров. Ранее работы планировали завершить «к 2025 году».

