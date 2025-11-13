На капремонт участка ул. Челюскинской выделяют более 200 млн рублей

Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров
На капремонт участка ул. Челюскинской выделяют более 200 млн рублей

На капитальный ремонт участка ул. Челюскинской в Калининграде выделяют более 200 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо провести на участке от дома № 20/22 на ул. Челюскинской до ул. Ижорской. К поиску подрядчика готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Полный объём финансового обеспечения — 200 565 095 рублей. Финансирование рассчитано на два года. 63 800 000 рублей планируют освоить в 2025 году, ещё 136 765 095 — в 2026-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта указанного участка ул. Челюскинской в сентябре 2025 года. Проектную документацию готовила компания «Дорсервис-Калининград».

В мае 2025 года госэкспертиза одобрила проект капремонта участка ул. Челюскинской от улицы Тихоокеанской до дома № 20/22. На работы власти готовы были потратить 69 968 912 рублей. Контракт заключили 11 августа 2025 года с ООО «Инпэкс». Компания согласилась выполнить работы за 69 619 067 рублей. Срок исполнения контракта — 17 июля 2026 года.

В июне 2024 года стало известно, что власти планируют достроить ул. Тихоокеанскую и реконструировать ул. Челюскинскую. Было подписано постановление об осуществлении капитальных вложений в дорожную инфраструктуру микрорайона Космодемьянского. На работы выделялось более 200 млн рублей. Протяжённость участка Челюскинской — 306 метров. Ранее работы планировали завершить «к 2025 году».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter