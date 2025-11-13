На капремонт участка ул. Челюскинской выделяют более 200 млн рублей

На капитальный ремонт участка ул. Челюскинской в Калининграде выделяют более 200 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо провести на участке от дома № 20/22 на ул. Челюскинской до ул. Ижорской. К поиску подрядчика готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Полный объём финансового обеспечения — 200 565 095 рублей. Финансирование рассчитано на два года. 63 800 000 рублей планируют освоить в 2025 году, ещё 136 765 095 — в 2026-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта указанного участка ул. Челюскинской в сентябре 2025 года. Проектную документацию готовила компания «Дорсервис-Калининград».

В мае 2025 года госэкспертиза одобрила проект капремонта участка ул. Челюскинской от улицы Тихоокеанской до дома № 20/22. На работы власти готовы были потратить 69 968 912 рублей. Контракт заключили 11 августа 2025 года с ООО «Инпэкс». Компания согласилась выполнить работы за 69 619 067 рублей. Срок исполнения контракта — 17 июля 2026 года.

В июне 2024 года стало известно, что власти планируют достроить ул. Тихоокеанскую и реконструировать ул. Челюскинскую. Было подписано постановление об осуществлении капитальных вложений в дорожную инфраструктуру микрорайона Космодемьянского. На работы выделялось более 200 млн рублей. Протяжённость участка Челюскинской — 306 метров. Ранее работы планировали завершить «к 2025 году».