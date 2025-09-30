Алиханов: отечественные авто могут закрыть спрос на рынке России

Отечественные автопроизводители и официальные поставки из дружественных стран могут закрыть внутренний спрос на автомобили. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС.

«Поставки по параллельному импорту — это лишь дополнительный инструмент, который помогал нам обеспечивать предложение на внутреннем рынке в самые острые периоды после 2022 года. Сейчас эти потребности вполне могут быть закрыты отечественным производством и официальными поставками из дружественных стран», — сказал он.

Напомним, что в марте 2022 года Правительство РФ утвердило легализацию параллельного импорта, позволяющего поставщикам некоторых товаров осуществлять их реализацию в РФ без разрешения владельца товарного знака.

О том, что у параллельного импорта автомобилей в России нет будущего, еще в ноябре 2022 года делали прогнозы калининградские автодилеры. В июле 2024 года Алиханов заявил, что в России начинает сворачиваться параллельный импорт автомобилей.

