Алиханов: параллельный импорт автомобилей в России начинает сворачиваться

В России начинает сворачиваться параллельный импорт автомобилей. Такое заявление сделал корреспонденту ТАСС экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов, возглавляющий Минпромторг РФ.



«Мы уже говорили, что параллельный импорт был временной мерой, которая будет постепенно сходить на нет, — заявил Алиханов. — В части автопрома механизм вводился в первую очередь для обеспечения в среднесрочной перспективе поставок запчастей и для выполнения обязательств по гарантийному и сервисному обслуживанию уже находящейся в эксплуатации техники. И уже вторая опция — это вспомогательный механизм для насыщения российского авторынка».

Глава Минпромторга добавил, что на сегодняшний день активно выходят на российский рынок игроки, представляющие Китай и другие страны.

«Конечно, такие автомобили доступнее, чем те, которые ввозятся по параллельному импорту, к тому же покупатель получает большую уверенность в части их дальнейшего обслуживания. Поэтому смысла в параллельном импорте автомобилей, наверное, уже не так много», — добавил он.

О том, что у параллельного импорта автомобилей в России нет будущего, еще в ноябре 2022 года делали прогнозы калининградские автодилеры.