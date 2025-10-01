Дятлова объявила о начале отопительного сезона в Калининграде

В связи с многочисленными обращениями отопительный сезон в Калининграде начнется в четверг, 2 октября. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.

«В случае возникновения проблем с отоплением жителям Калининграда необходимо обращаться в свои управляющие компании», — добавила она.

По словам губернатора Алексея Беспрозванных, решение о подключении тепла они приняли вместе с Дятловой утром, 1 октября. «Несколько наших муниципалитетов уже начали подключать к теплу соцучреждения и жилищный фонд. Этот вопрос обсуждали на последней оперативке. Сегодня запускают отопление в Светлогорском округе, завтра в Гвардейском, — отметил глава региона. — Прошу глав муниципалитетов не затягивать с подключением соцучреждений и домов к теплу. Не понимаю, зачем нужно ждать, когда жители начнут бить тревогу, прошу впредь такого не допускать».

Напомним, что во вторник, 30 сентября, Дятлова сказала, что подключать многоквартирные жилые дома Калининграда к отоплению пока не стоит, так как регион уже в ближайшее время ожидает потепление.

«Кто-нибудь смотрел на следующую неделю температуру? Там 16-18 градусов с ночными температурами до 12−13. Поэтому у нас всегда баланс по поводу включения отопления. Но включить, отключить, а потом еще раз включить — к этому система не готова. Это будет два гидроудара на инфраструктуру», — говорила она.