Дятлова объявила о начале отопительного сезона в Калининграде

Дятлова объявила о начале отопительного сезона в Калининграде
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Отопительный сезон

В связи с многочисленными обращениями отопительный сезон в Калининграде начнется в четверг, 2 октября. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.

«В случае возникновения проблем с отоплением жителям Калининграда необходимо обращаться в свои управляющие компании», — добавила она.

По словам губернатора Алексея Беспрозванных, решение о подключении тепла они приняли вместе с Дятловой утром, 1 октября. «Несколько наших муниципалитетов уже начали подключать к теплу соцучреждения и жилищный фонд. Этот вопрос обсуждали на последней оперативке. Сегодня запускают отопление в Светлогорском округе, завтра в Гвардейском, — отметил глава региона. — Прошу глав муниципалитетов не затягивать с подключением соцучреждений и домов к теплу. Не понимаю, зачем нужно ждать, когда жители начнут бить тревогу, прошу впредь такого не допускать».

Напомним, что во вторник, 30 сентября, Дятлова сказала, что подключать многоквартирные жилые дома Калининграда к отоплению пока не стоит, так как регион уже в ближайшее время ожидает потепление. 

«Кто-нибудь смотрел на следующую неделю температуру? Там 16-18 градусов с ночными температурами до 12−13. Поэтому у нас всегда баланс по поводу включения отопления. Но включить, отключить, а потом еще раз включить — к этому система не готова. Это будет два гидроудара на инфраструктуру», — говорила она.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter