Горвласти: HoReCa отказалась украшать Калининград за пределами заведений

Власти Калининграда не нашли поддержки у бизнеса в софинансировании украшения города. Об этом во вторник, 30 сентября, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы в прошлом году проводили большую работу с рестораторами, с отельерами, с теми людьми, которые занимаются бизнесом, связанным с турпотоками, — сообщила Дятлова. — Мы говорили о том, что необходимо выходить за рамки своего земельного участка, за рамки своего фойе, то есть призывали делать вместе украшения города, но, к сожалению, оказалось, что мало, кто из коллег-бизнесменов откликнулся на такого рода обращение. Даже несмотря на мою личную просьбу».

«Почему HoReCa (Hotel — Restaurant — Catering, гостинично-ресторанный бизнес — прим. «Нового Калининграда») так себя ведёт? — поинтересовался один из журналистов.

«Вопрос, наверное, нужно задавать не мне, — отреагировала чиновница. — Вопрос нужно задавать HoReCa. Но это такая вещь странная, потому что я-то всегда считала, что HoReCa бьётся за повторного туриста, за тех людей, которые посчитают Калининград местом, в которое хотелось бы вернуться».

Отметим, что в ноябре прошлого года Елена Дятлова объявила, что Калининград не стоит считать городом для праздников. Такое заявление она сделала после упрёка со стороны одного из журналистов, заявившего, что Калининград в новогодние праздники выглядит мрачно по сравнению с тем же Зеленоградском.

«Наверное, Калининград отличается от Зеленоградска по своей сути и по миссии города, — заявила она. — Зеленоградск — это праздник каждый день. Что в летний период, что в зимний. Калининград глобально не может быть городом праздников, потому что миссия у города немного другая».